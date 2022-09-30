Bilecik Valiliği ile BŞEÜ arasında "Eğitim iş birliği protokolü" imzalandı - Son Dakika
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Bilecik Valiliği ile BŞEÜ arasında "Eğitim iş birliği protokolü" imzalandı

30.09.2022 14:35
Bilecik Valiliği ile BŞEÜ arasında "Eğitim iş birliği protokolü" imzalandı

Bilecik Valiliği ile Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (BŞEÜ) Lisansüstü Eğitim Enstitüsü arasında "Eğitim iş birliği protokolü" imzalandı.

Bilecik Valiliği ile Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (BŞEÜ) Lisansüstü Eğitim Enstitüsü arasında "Eğitim iş birliği protokolü" imzalandı.

Rektörlükten yapılan açıklamada, Bilecik Valisi Kemal Kızılkaya ile Rektör Prof. Dr. Şükrü Beydemir arasında imzalanan protokolle, ilde kamu çalışanlarına "tezsiz yüksek lisans" ek kontenjanı açılacağı duyuruldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Beydemir, kamu kurum ve kuruluşları ile çeşitli konularda iş birlikleri yapıldığını hatırlattı.

Bilecik Valiliği başta olmak üzere kentteki tüm kamu kurumları ve özel sektör firmaları ile verimli ve sürdürülebilir iş birlikleri yaptıklarını aktaran Rektör Beydemir, şunları kaydetti:

"Üniversitemizi her alanda ve her anlamda kent yaşamının lokomotifi yapmak için çalışıyoruz. İmzaladığımız protokol de bu çalışmalarımızın bir parçası. İlimizde görev yapan kamu çalışanlarına yönelik yüksek lisans ek kontenjanı sağlayacağız. Lisansüstü Eğitim Enstitümüzde tezsiz yüksek lisans eğitimi almak isteyen kamu çalışanlarına ek kontenjan oluşturuyoruz. Hem çalışanlarımızın kariyer hedefleri için hem de mesleki akademik eğitim için önemsediğimiz bu uygulama ümit ediyorum ki üniversitemize ve ilimize faydalı olacaktır."

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Kaynak: AA

Bilecik Valiliği, Bilecik, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bilecik Valiliği ile BŞEÜ arasında 'Eğitim iş birliği protokolü' imzalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bilecik Valiliği ile BŞEÜ arasında "Eğitim iş birliği protokolü" imzalandı - Son Dakika
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