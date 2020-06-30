Bilecik Valiliğinden gölet çevresindeki iş yerinin yıkılmasıyla ilgili açıklama - Son Dakika

Bilecik Valiliğinden gölet çevresindeki iş yerinin yıkılmasıyla ilgili açıklama

Bilecik Valiliği, Pelitözü Göleti çevresindeki mesire alanında bulunan iş yerinin yıkılmasıyla alakalı açıklama yaptı.

Bilecik Valiliği, Pelitözü Göleti çevresindeki mesire alanında bulunan iş yerinin yıkılmasıyla alakalı açıklama yaptı.

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Yazılı açıklamada, söz konusu iş yerinin, İl Özel İdaresi ve Bilecik Belediyesi arasında imzalanan protokol kapsamında 2015 yılında Belediyeye piknik ve mesire yeri amaçlı kullanılmak üzere tahsis edildiği belirtildi.

Açıklamada, iş yeriyle alakalı İl Özel İdaresinden izin alınmadan yapılaşma yapılmayacağı ve piknik ve mesire yeri dışında kullanılamayacağı hususuyla ilgili tahsis protokolünün yapıldığı aktarıldı.

Ormanda bulunan yel değirmeninin Bilecik Belediyesince yüzen ada işletmesinden ayrı ihale edildiği ve yüklenici tarafından mevcut yel değirmeninin eklentilerle genişletilerek çelik ve beton malzeme kullanılmak suretiyle kalıcı hale getirildiği vurgulanan açıklamada şunlar kaydedildi:

"Bilecik Orman İşletme Müdürlüğü, İl Özel İdaresince yapılan ahşap yapıda inşaat ve genişletme çalışmaları yapıldığını ve orman arazisine izinsiz yapılan bu yapının kaldırılmasını İl Özel İdaresinden talep etmiştir. Aynı talep içerikli yazı Bilecik Belediyesine de gönderildi. Özel İdaremiz tarafından günlük yapılan kontrollerde inşaatın durmadığı, aksine genişletme ve ilave inşaatın devam ettiği tespit edilerek yapılan tespitler Bilecik Belediyesine bildirilmiş ve inşaatın durdurulmasıyla yıkımın Belediye tarafından gerçekleştirilmesi istenilmiştir. Ancak Orman İl Müdürlüğü tarafından verilen 10 günlük sürenin dolmasına rağmen inşaata devam edilmiştir. 775 sayılı Gecekondu Kanunu'nun 18. maddesine göre Bilecik Orman İşletme Müdürlüğü'nün talebi, Valilik makamının onayıyla söz konusu yapının yıkımı gerçekleştirilmiştir."

Olay

Dün, İl Özel İdaresine ait olan ve tahsis edildiği Bilecik Belediyesince kiraya verilen seyir terası niteliğindeki geçici iş yeri, kiracısı tarafından mevzuata aykırı şekilde eklenti yapıldığı gerekçesiyle alınan yıkım kararının ardından İl Özel İdaresi ekiplerince yıkılmıştı.

Bölgede güvenlik önlemi alan jandarma ekipleri, yıkım alanına girmeye çalışan kişilere izin vermemişti.

Orman İşletme Müdürlüğünce alınan karar, işletmecisine yaklaşık 10 gün önce tebliğ edilmişti.

Orman İşletme Müdürlüğü, Bilecik Valiliği, Pelitözü, Bilecik, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.06.2020 22:49 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bilecik Valiliğinden gölet çevresindeki iş yerinin yıkılmasıyla ilgili açıklama - Son Dakika

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