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Bilecik Valiliğinden "motorlu yatak" kampanyası

58 dakika önce

Bilecik Valiliğince uygulamaya konulan ve İl Milli Eğitim Müdürlüğünce destek verilen "motorlu yatak" kampanyası başlatıldı.

Bilecik Valiliğinden

Bilecik Valiliğince uygulamaya konulan ve İl Milli Eğitim Müdürlüğünce destek verilen "motorlu yatak" kampanyası başlatıldı.

Vali Bilal Şentürk, İl Milli Eğitim Müdürü Ramazan Çelik ve İl Sağlık Müdürü Kadir Keskin ile İl Milli Eğitim Müdürlüğünce evde bakım hizmeti alan ve sürekli yatması gereken ve ihtiyaç sahibi vatandaşların rahat edebilmesi amacıyla başlatılan kampanyayla alınan motorlu hasta yataklarından teslim edilen İsmail Öztürk'ü evinde ziyaret etti.

Yüksekten düşme sonucu yaralanan Öztürk'e acil şifalar dileyen Şentürk, "Evde sürekli yatması gereken ve motorlu hasta yatağı alma gücü olmayan ailelere destek olmak amacıyla kampanya başlattık. Kampanyamıza ilk olarak milli eğitim teşkilatı destek verdi. Sadece öğretmenlerimiz birer lira vererek 8 motorlu hasta yatağı aldı. Öğretmenlerimiz ceplerindeki bozuk paralarla bunu başardı. Bu bir başlangıç oldu. Kampanyamıza hayırsever vatandaşlarımızda destek veriyor. Paylaşarak, sorumluluklar çok daha hafifler." dedi.

Şentürk, daha sonra İl Sağlık Müdürü Keskin ve ilgililerle Sağlık Bakanlığınca 2017 yılında temeli atılan 250 yatak kapasiteli Bilecik Devlet Hastanesi inşaatında incelemede bulunarak, yüklenici firma yetkililerinden bilgi aldı.

Vali Şentürk, 69 bin metrekare alanda yapımı süren hastane inşaatının fiziki ve nakdi gerçekleşmesinin yüzde 90'ının tamamlandığını bildirerek, şunları kaydetti:

"Dış cephe kaplamasıyla iç mekan işçiliğinin yanı sıra çevre düzenlemesi çalışmaları devam ediyor. Yüklenici firma yetkilileri yakın zamanda hastanenin tamamlanacağını ve teslim edileceğini ifade etti. Hizmete girdiğinde hem ilimize hem de çevre illere modern bir şekilde sağlık hizmeti verecektir. Hastanenin ilimize kazandırılmasındaki desteklerinden dolayı başta Sayın Cumhurbaşkanımız ve Sağlık Bakanlığımız olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyorum."

Bilecik, Keskin, Sağlık

Haber Yayın Tarihi: 21.10.2019 04:56 Kaynak: AA
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