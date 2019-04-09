Son Dakika Haberleri: Bilecik Valiliğine Kurumsal Pul

Bilecik Valiliğine Kurumsal Pul

2 saat önce

Bilecik Valiliğince tarihi ve kültürel değerlerin tanıtımı amacıyla kurumsal pul bastırıldı.

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Bilecik Valiliğince tarihi ve kültürel değerlerin tanıtımı amacıyla kurumsal pul bastırıldı.

Posta ve Telgraf Teşkilatı (PTT) Bilecik Başmüdürü Serhat Bozkurt ve PTT Bilecik İşletme Müdür Vekili Abdulaziz Çivik, yapılan protokolle PTT Başmüdürlüğü tarafından hazırlanan Şeyh Edebali, Ertuğrul Gazi Türbesi, Osmanlı arması ve Bilecik Valiliği olarak 95 yıl hizmet veren tarihi hükümet konağı ile Bilecik'in tarihi ve kültürel değerlerin yer aldığı pulları Bilecik Valisi Bilal Şentürk'e teslim etti.

Vali Şentürk, Bilecik'in tanıtımı amacıyla tasarlanan, kentin kültürel ve tarihi değerlerinin yer aldığı pulların tanıtıma katkı sağlayacağını belirterek, kurumsal gönderilerde hazırlanan pulların kullanılacağını söyledi. - BİLECİK

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 11:40 Kaynak: İHA

PTT, Posta, Bilecik, Yaşam
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