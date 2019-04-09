Bilecik Valiliğine Kurumsal Pul
2 saat önce
Bilecik Valiliğince tarihi ve kültürel değerlerin tanıtımı amacıyla kurumsal pul bastırıldı.
Bilecik
Valiliğince tarihi ve kültürel değerlerin tanıtımı amacıyla kurumsal pul bastırıldı. PTT
Bilecik Başmüdürü Serhat Bozkurt ve İşletme Müdür Vekili Abdulaziz Çivik, yapılan protokolle PTT Başmüdürlüğü tarafından hazırlanan ve Şeyh Edebali
, Ertuğrul Gazi
Türbesi, Osmanlı Arması ve 95 yıl hizmet veren tarihi Hükümet
Konağı ile Bilecik'in tarihi ve kültürel değerlerinin yer aldığı pulları, Bilecik Valisi Bilal Şentürk'e teslim etti.
Şentürk, Bilecik'in tanıtımı amacıyla tasarlanan, kentin kültürel ve tarihi değerlerinin yer aldığı pulların tanıtıma katkı sağlayacağını belirterek, kurumsal gönderilerde hazırlanan pulların kullanılacağını söyledi.
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Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 02:41 Kaynak: AA
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