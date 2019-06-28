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Bilecik Valiliğinin "Halk Günü" toplantısı

37 dakika önce

Bilecik Valisi Bilal Şentürk başkanlığında vatandaşların taleplerini iletmeleri, güvenli, huzurlu ve sağlıklı yaşamlarını sürdürmelerini sağlamak amacıyla "Halk Günü" toplantısı gerçekleştirildi.

Bilecik Valiliğinin
Bilecik Valisi Bilal Şentürk başkanlığında vatandaşların taleplerini iletmeleri, güvenli, huzurlu ve sağlıklı yaşamlarını sürdürmelerini sağlamak amacıyla "Halk Günü" toplantısı gerçekleştirildi.

Merkeze bağlı Başköy'de düzenlenen toplantıya Vali Şentürk'ün yanı sıra eşi Münevver Şentürk, Vali Yardımcısı Mehmet Taşdöğen, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Uysal Ağaoğlu, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Halis Nalbant, İl Genel Meclisi Başkanı Osman Yılmaz ve daire müdürleri ile köy sakinleri katıldı.
Köyde incelemelerde de bulunan Şentürk, "Bir çalışma yaparken, emek sarf ederken onun analizini iyi yapmak lazım. Birlik olursanız yapamayacağınız iş yok. Köyün bir işi olduğunda 'imece' usulü yapmalıyız. Yapılacak işlerin bir tarafından herkes tutmalıdır. Hatta bana da söyleyin ben de gelip işin bir ucundan tutayım." dedi.
Halkın talep ve beklentilerini dinleyen Şentürk, daha sonra eşi ile 94 yaşındaki Sadiye Gökçe'yi evinde ziyaret etti.
Haber Yayın Tarihi : 28.06.2019 02:07 Kaynak: AA
Necati Şentürk, Başköy, Bilecik, Güncel
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