Bilecik Valisi Bilal Şentürk görev başındaki güvenlik güçlerini ziyaret etti - Son Dakika

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Bilecik Valisi Bilal Şentürk, tam kapanma tedbirleri nedeniyle görevlerinin başında bulunan emniyet ve jandarma güçlerini ziyaret etti.

Vali Şentürk, İl Emniyet Müdürü Ertuğrul Namal ve İl Jandarma Komutanı Muzaffer Sandal'la birlikte ilk olarak Ertuğrulgazi Polis Merkezinde daha sonra Akasyaaltı mevkisi ile Bozüyük ve Osmaneli noktalarında gerçekleştirilen denetimleri yerinde inceledi.

Ekiplerin bayramlarını kutlayan Şentürk, Bilecik genelinde İçişleri Bakanlığı talimatları doğrultusunda tam kapanma sürecinde koronavirüs salgınıyla mücadelede tüm önlemlerin titiz bir şekilde uygulandığını belirtti.

Koronavirüs salgınından dolayı Ramazan Bayramında ülke genelinde tam kapanma uygulandığını hatırlatan Şentürk, şunları kaydetti:

"Sosyal mesafe kuralına uyarak telefonlarla veya görüntülü olarak sevdiklerimize bağlandık. Bilecik'te tam kapanma noktasında hem kamu görevlileri hem de vatandaşlarımız pandeminin yayılmaması için mücadele veriyor. İlimizi en iyi kategoriye çekmek istiyoruz. Vakaları minimum seviyeye indirmek için mücadele ediyoruz. Mücadeleyi ortak verirsek başarıya ulaşacağımızı biliyoruz. Tedbirlere uyarsak inşallah Kurban Bayramını daha farklı şekilde kutlarız. Bu süreçte Bilecikli hemşerilerimizin evlerinde kalarak göstermiş olduğu duyarlılıktan dolayı kendilerine teşekkür ediyorum ve bir kez daha Ramazan bayramlarını kutluyorum. Görevleri başında olan mesai arkadaşlarımıza başarılar diliyorum."

Vali Şentürk, tam kapanma uygulamasında merkez ve ilçeler dahil olmak üzere günlük emniyet ve jandarma bölgesinde personel ile İl Salgın Denetim Merkezinin (İSDEM) görev yaptığını sözlerine ekledi.