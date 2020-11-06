Bilecik Valisi Bilal Şentürk: "Hastanemizde nice Kovid-19 tedavisi gören gençler var" - Son Dakika

Bilecik Valisi Bilal Şentürk, Kovid-19 ile mücadelenin genç-yaşlı hep birlikte gerçekleştirilmesi gerektiğini ifade ederek, "Hastanemizde nice Kovid-19 tedavisi gören gençler var. Şu anda vakalara baktığımızda 18-49 yaş aralığı yüzde 65 oranında." dedi.

Şentürk, Üç Boyutlu Osmanlı Tuğrası alanında salgın denetim ekipleriyle birlikte denetleme yaptı.

Ertuğrul Gazi Caddesinde bulunan iş yerleri, otogar ve durakları denetleyen Şentürk, mücadelede vatandaşlardan destek istedi.

Bilim Kurulunun önerisi ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarıyla denetimleri sıklaştırdıklarını aktaran Şentürk, şöyle konuştu:

"Mücadelede el birliği yapmamız gerekiyor. Sayılarını arttırdığımız filyasyon ve salgın denetimi ekiplerimiz sahada yoğun bir şekilde çalışıyor. Pozitif vaka olup da piyasada gezen insan istemiyoruz. Özellikle umuma açık alanlarda toplu gezmeler oluyor, gençler bir araya geliyorlar. Gençlerde Kovid-19'u daha hafif seyredenler oluyor ama gençlerden de vefat edenler, ağır seyredenler var. Hastanemizde nice Kovid-19 tedavisi gören gençler var. Şu anda vakalara baktığımızda 18-49 yaş aralığı yüzde 65 oranında."

Vakaların sosyal ilişkilere dikkat etmemekten arttığını vurgulayan Şentürk, "Doğum günü partisiydi, hanımların günüydü böyle bir araya gelmeyi gerektirecek faaliyetlerden uzak durmamız gerekiyor. Bu artış direncini bizim tersine çevirmemiz lazım, bunun yolu da belli. Maske ve mesafe hususuna titizlikle dikkat edeceğiz." diye konuştu.

Şentürk, 65 yaş üstü vatandaşların daha fazla risk taşıdığını anımsatarak, "Virüs ile kronik hastalık birleştiği zaman daha büyük tehdit oluşturuyor. Sağlık çalışanlarımızın ne kadar ağır yük altında çalıştıklarına şahidiz. Onların da yükünü artırmaya hakkımız yok. Çok hızlı bir şekilde, daha önce hiç aşina olmadığımız rakamlara ulaştığımızı ve hayal edemeyeceğimiz rakamlara gittiğimizi görüyoruz. Bizim bunu durdurmamız ve geriye çevirmemiz lazım." ifadelerinde bulundu.

Tüm İl Müdürlerinin gruplar halinde sürdürdüğü denetimlere Belediye Başkanı Semih Şahin, İl Emniyet Müdürü Ertuğrul Namal, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Muzaffer Sandal, İl Sağlık Müdür Vekili Ferhat Damkacı da katıldı.