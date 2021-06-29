Bilecik Valisi Bilal Şentürk, Kovid-19 salgınıyla mücadeleyi değerlendirdi Açıklaması - Son Dakika

Bilecik Valisi Bilal Şentürk, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı yürütülen mücadeleye ilişkin, "Biz hep beraber yaşıyoruz, hep beraber mutlu olursak anlamı olur. Bilecik olarak iyi bir imtihan verdik." ifadesini kullandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Bilecik Esnaf ve Sanatkarlar Odası Birliğini ziyaret ederek oda başkanı Halit Gölcan ve bağlı ilçe başkanlarıyla bir araya gelen Şentürk, 1 Temmuz itibarıyla kademeli normalleşmede 3'üncü dönemin başlayacağını hatırlattı.

Kalıcı normalleşmenin sağlanması ve salgının yayılımının kontrol altında tutulması için aşılamanın önemine dikkati çeken Şentürk, şöyle devam etti:

"Bu dönemde vatandaşlarımızın temel ihtiyaçlarının karşılanmasında en büyük katkıyı sağlayan esnafımız oldu. Bilecik'te sürecin başından beri esnaflarımız kurallara uyma anlamında bizlere yardımcı oldular. Süreç olarak iyi bir noktaya geldik. 1 Temmuz itibarıyla kapalı iş yerimiz kalmayacak. Bu durum tamamen serbest kaldık anlamına gelmiyor çünkü virüs mutasyon geçiriyor. Bu sebeple tedbiri elden bırakmadan süreci götüreceğiz. Pandeminin başından itibaren Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere tüm yöneticilerimiz yaşatarak süreci götürme gayreti gösterdiler. Bu süreçte gereken destek ve teşvikler hem istihdam hem de genel işleyiş noktasında katkı sağlayıcı destekler oldu. Biz hep beraber yaşıyoruz, hep beraber mutlu olursak anlamı olur. Bilecik olarak iyi bir imtihan verdik."

Şentürk, salgın sürecinde açılan iş yeri sayısının kapananlardan fazla olduğunu vurguladı.

Sanayi kuruluşlarını sürekli takip ettiklerini bildiren Şentürk, şunları kaydetti:

"İstihdamın azalması söz konusu değil aksine artış var. İşlerini büyüten sanayicilerimiz var ve bu süreçte yeni gelir kapılarının açıldığını gururla ifade etmek istiyorum. 3. Organize Sanayi Bölgesi'ne 250 milyon dolarlık bir yatırım aldık ve ilk tahsisimizi yaptık. Sanayi bölgelerimize özel bir ilgi var. Bilecik bir sanayi kenti, bir tarım kenti ama aynı zamanda bir esnaf kenti. Nüfusumuza göre 7 bin civarında esnafımızın olduğu ticaretin hızlı olduğunun bir göstergesi."