Bilecik Valisi Bilal Şentürk Oldu

Resmi Gazete'de yayımlanan vali atamalarına ilişkin kararnameyle Bilecik valiliğine Bilal Şentürk atandı.

Resmi Gazete'de yayımlanan vali atamalarına ilişkin kararnameyle Bilecik valiliğine Bilal Şentürk atandı.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın vali atamalarına ilişkin kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı. Bugünkü sayıda yer alan karara göre Bilecik Valiliğine İçişleri Bakanlığı Personel Genel Müdürü Bilal Şentürk atandı.



Bilal Şentürk kim;



1972 yılında Çaykara Ataköy'de doğdu.1996 yılında Samsun Kaymakam adayı olarak başladığı meslek hayatına Havza Kaymakam refikliği, Sakarya - Hendek Kaymakam stajı, Antalya Akseki'de Kaymakam Vekilliği yaptı. İngiltere Bath' da 8 ay süreyle dil kursu ile çeşitli inceleme çalışmalarına katıldı. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Anabilim Dalında Yüksek Lisans yaptı. Düzce Yığılca, Sivas-Doğanşar, Afyonkarahisar-Şuhut, Bitlis-Ahlat, Yalova-Termal'de Kaymakam olarak görev yaptı. İçişleri Bakanlığında İller İdaresi Genel Müdürlüğünde şube müdürü, Personel Genel Müdürlüğünde Daire Başkanı olarak görevlerde bulundu. Eylül 2015 itibariyle Recep Tayyip Erdoğan tarafından Devlet Denetleme Kurulu Üyeliği görevine atandı.



Öte yandan Bilecik Valiliği görevini yürüten Tahir Büyükakın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olarak gösterilmişti - BİLECİK

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

Mursi ve Mübarek İlk Kez Mahkemede Yüzleşti

3 Çocuk Annesi Eşini Öldüren Cani Koca, Mahkemede Eşinin Yakınlarının Saldırısına Uğradı

Ekmeğin İçinden Çıkan Yabancı Madde Vatandaşı Şok Etti

Jokeyler, 1 Ocak'tan İtibaren Ata Binmeyi Bırakıyor