Son Dakika Haberleri: Bilecik Valisi Bilal Şentürk Oldu

Bilecik Valisi Bilal Şentürk Oldu

21 dakika önce

Resmi Gazete'de yayımlanan vali atamalarına ilişkin kararnameyle Bilecik valiliğine Bilal Şentürk atandı.

Bilecik Valisi Bilal Şentürk Oldu, System.String[]
Resmi Gazete'de yayımlanan vali atamalarına ilişkin kararnameyle Bilecik valiliğine Bilal Şentürk atandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın vali atamalarına ilişkin kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı. Bugünkü sayıda yer alan karara göre Bilecik Valiliğine İçişleri Bakanlığı Personel Genel Müdürü Bilal Şentürk atandı.

Bilal Şentürk kim;

1972 yılında Çaykara Ataköy'de doğdu.1996 yılında Samsun Kaymakam adayı olarak başladığı meslek hayatına Havza Kaymakam refikliği, Sakarya - Hendek Kaymakam stajı, Antalya Akseki'de Kaymakam Vekilliği yaptı. İngiltere Bath' da 8 ay süreyle dil kursu ile çeşitli inceleme çalışmalarına katıldı. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Anabilim Dalında Yüksek Lisans yaptı. Düzce Yığılca, Sivas-Doğanşar, Afyonkarahisar-Şuhut, Bitlis-Ahlat, Yalova-Termal'de Kaymakam olarak görev yaptı. İçişleri Bakanlığında İller İdaresi Genel Müdürlüğünde şube müdürü, Personel Genel Müdürlüğünde Daire Başkanı olarak görevlerde bulundu. Eylül 2015 itibariyle Recep Tayyip Erdoğan tarafından Devlet Denetleme Kurulu Üyeliği görevine atandı.

Öte yandan Bilecik Valiliği görevini yürüten Tahir Büyükakın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olarak gösterilmişti - BİLECİK

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 11:56 Kaynak: İHA

Recep Tayyip Erdoğan, Bilal Şentürk, Bilecik, Güncel
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