Son Dakika Haberleri: Bilecik Valisi Bilal Şentürk, Pazaryeri İlçesini Ziyaret Etti

Bilecik Valisi Bilal Şentürk, Pazaryeri İlçesini Ziyaret Etti

2 saat önce

Bilecik Valisi Bilal Şentürk, Pazaryeri ilçesini ziyaret ederek bazı kurumlarda incelemelerde bulundu.

Bilecik Valisi Bilal Şentürk, Pazaryeri İlçesini Ziyaret Etti, System.String[]
Bilecik Valisi Bilal Şentürk, Pazaryeri ilçesini ziyaret ederek bazı kurumlarda incelemelerde bulundu.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, ilçe protokolü tarafından karşılanan Şentürk, önce kaymaklığı ziyaret etti. Şentürk, Kaymakamlık Toplantı Salonu'nda kaymakam Fatih Kurt'an ilçenin durumuna ilişkin birifing aldı. Ziyarette Pazaryeri Belediye Başkanı Muzaffer Yalçın, İlçe Jandarma Komutanı İlhan Cansever, İlçe Emniyet Müdürü İnan Kılıçoğlu ve diğer ilgililer de hazır bulundu.

Daha sonra belediyeye giden Şentürk burada belediyenin çalışmalar ve projeleri hakkında Yalçın'dan bilgi aldı. Şentürk, burada "Pazarlı Bey Beldesi Tarihi" adlı kitabı hazırlayan 87 yaşındaki Ali Uslu ile bir süre sohbet etti.


Pazaryeri ilçesinde yaşayan Kore Gazisi 90 yaşındaki Refik Özberber'i, 67 yıldır mesleğini sürdürdüğü berber dükkanında ziyaret ederek, bir süre sohbet eden Şentürk, "Devletimiz, vatanın bölünmez bütünlüğüne sahip çıkan ve bu uğurda canını feda eden şehitlerimize ve gazilerimize sahip çıkmaktadır. Gazilerimiz, bağımsızlığımızın ve egemenliğimizin, onurlu sembolleridir. Bizler de şehitlerimizin yakınlarına ve gazilerimize her türlü desteği sağlamaya hazırız." dedi.

Şentürk, İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü tarafından desteklenen, Pazaryeri Kaymakamlığı Halk Eğitim Spor Kulübü ve İl Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürlüğünce gerçekleştirilen "Çömleğe bir de hanımeli değsin" projesinin yürütüldüğü atölyeyi ziyaret etti.

Atölyede üretilen ürünleri inceleyen Şentürk, eğitmen Salim Yaşar ile kursiyerlerden bilgi aldı. Kursiyerlere başarılar dileyen Şentürk, "Çömlekçilik mesleğinin devam ettirilmesinin ve geliştirilmesinin gerekliliğine inanıyorum Yeteneklerin değerlendirilmesi önemli. Kursiyerlerimizin hayallerindeki ürünleri toprakla yapmaları güzel. Önemli olan sürdürebilir hale getirmek. Bizim atalarımıza borcumuz var. Kazılarda en çok çömlek kalıntıları buluyoruz. Geçmişte bunlar vardı. Şimdi niye olmasın. Bilecik'te potansiyel varsa bunun desteklenmesi gerekir." değerlendirmesinde bulundu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 11:55 Kaynak: AA

Fatih Kurt, Bilal Şentürk, Bilecik, Pazaryeri, Güncel
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