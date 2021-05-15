Bilecik Valisi Bilal Şentürk Ramazan Bayramında çeşitli ziyaretlerde bulundu - Son Dakika

Bilecik Valisi Bilal Şentürk, Çocuk Evlerinde Koruma ve Bakım altındaki çocukların ve Huzurevi Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nde bulunan yaşlılar ile şehit ailelerinin Ramazan Bayramlarını kutladı.

Vali Şentürk, eşi Münevver Şentürk, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdür Vekili Hatice Dost ile birlikte Çocuk Evlerini ziyaretinde çocukların bayramlarını kutlayarak, bayramların büyüklerle küçüklerin bir araya geldiği günler olduğunu ancak koronavirüs salgını nedeniyle sosyal mesafeyi koruyarak, bayramlaştıklarını belirtti.

Koronavirüs salgını nedeniyle iki yıldır buruk bayram yaşadıklarını, temennilerinin sağlık ve sıhhat içinde nice bayramlara ulaşabilmek olduğunu ifade eden Şentürk, "Büyüklerimizi sayalım, küçüklerimizi sevelim. Yüreğimizdeki merhamet duygusunu hiç yok etmeyelim. Her şeyin çaresi sevgi ve saygıdır. Bu duyguyu kendi bünyemizde güçlendirelim." dedi.

Daha sonra Huzurevi Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nde Huzurevi sakinleriyle bir araya gelen Şentürk, "Bayramda büyükleri ziyaret edemesek de onları arayarak bayram sevincini yaşatmalıyız. Mesafelerimiz olsa da gönüllerimiz bir. İnşallah en kısa sürede koronavirüs salgınından kurtuluruz ve Kurban Bayramını daha rahat geçiririz." diye konuştu.

Şentürk, 1991 yılında Hakkari Çukurca'da şehit olan Necdet Ayhan'ın Bahçelievler Mahallesinde yaşayan eşi Gülcan Ayhan ve oğlu İsmail Ayhan ile askerlik görevini yapmakta iken 17 Ağustos 1999 tarihinde meydana gelen Gölcük depreminde hayatını kaybeden Ramazan Çiftçi'nin merkeze bağlı Gökpınar köyünde yaşayan ailesini ziyaret ederek, bayramlarını kutladı.

Her zaman şehit ailelerinin yanında ve destekçisi olduklarını dile getiren Şentürk, "Vatan uğruna, canlarını seve seve veren şehitlerimizin aileleri devletimiz için emanettir. Ramazan Bayramı vesilesi ile şehitlerimizi bir kez daha şükran ve minnet duygularıyla anıyorum. Şehit ve gazi ailelerini her ziyaretimde, o ailelerin dimdik, güçlü bir şekilde ayakta durduklarını gördükçe bu vatan üzerinde hain emelleri olanların hiç bir zaman başarılı olamayacağına yürekten inanıyorum. Vatan ve bayrak uğruna canlarını feda eden şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum." ifadelerinde bulundu.