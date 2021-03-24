Bilecik Valisi Bilal Şentürk'ten yüz yüze eğitime açılan okullara ziyaret - Son Dakika

Bilecik Valisi Bilal Şentürk, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle eğitime ara verilmesinin ardından tekrar yüz yüze eğitime başlayan okullarda incelemelerde bulundu.

Vali Şentürk, İl Milli Eğitim Müdürü Sami Akyol ve Müdür Yardımcısı Halis Çelik ile Cumhuriyet İlkokulunu ziyaret ederek, Okul Müdürü Vehbi Şahan, öğretmen ve öğrencilerle buluştu. Sınıfları gezen Şentürk, şu ifadeleri kullandı:

"Yüz yüze eğitim öğretime başlayan okullarımızda tüm tedbirlerimizi alarak bütün ihtiyaçları karşılandı. Çocuklarımız okullarını, bizler de çocuklarımızı özlemiştik. Pandemi nedeniyle bir süre sıralarında tek oturacaklar. Tedbirli olacaklar, kendilerini, çevrelerini ve ailelerini de koruyacaklar. Virüsü okulumuzdan içeri sokmayacak şekilde bilinçli hareket edeceğiz. Temizliğe özen gösteriyoruz, belli bir aralıklarda mesafe koyuyoruz ve maskemizi de çıkartmıyoruz."

Daha sonra Ertuğrul Gazi İlkokuluna geçen Vali Şentürk, okul müdürü Yılmaz Benlice'den tedbirler hakkında bilgi aldı.