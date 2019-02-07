Son Dakika Haberleri: Bilecik Valisi Bilal Şentürk Yenipazar'da

Bilecik Valisi Bilal Şentürk Yenipazar'da

27 dakika önce

Bilecik Valisi Bilal Şentürk, Yenipazar ilçesini ziyaret etti.

Bilecik Valisi Bilal Şentürk Yenipazar'da, System.String[]
Bilecik Valisi Bilal Şentürk, Yenipazar ilçesini ziyaret etti.

Son kararname ile Bilecik'e atanan Vali Bilal Şentürk, ilçeleri tanımak için çıktığı yolda yeni durağı Yenipazar oldu. Yenipazar Hükümet Konağı önünde Vali Şentürk'ü Kaymakam Yavuz Kartal, Belediye Başkanı İlhan Özden, İl Genel Meclis Üyeleri Necati Keser, Osman Varolu ve diğer yetkililer karşıladı.

Bilecik Valisi Bilal Şentür'e ilgililer tarafından tarihi ve doğal güzelliklerin yanı sıra ilçe hakkında bilgiler verildi. - BİLECİK

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 06:12 Kaynak: İHA

Bilal Şentürk, Yenipazar, Bilecik, Güncel
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