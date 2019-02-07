Bilecik Valisi Bilal Şentürk Yenipazar'da
27 dakika önce
Bilecik Valisi Bilal Şentürk, Yenipazar ilçesini ziyaret etti.
Bilecik
Valisi Bilal Şentürk
, Yenipazar
ilçesini ziyaret etti.
Son kararname ile Bilecik'e atanan Vali Bilal Şentürk, ilçeleri tanımak için çıktığı yolda yeni durağı Yenipazar oldu. Yenipazar Hükümet
Konağı önünde Vali Şentürk
'ü Kaymakam Yavuz Kartal
, Belediye Başkanı İlhan Özden
, İl Genel Meclis Üyeleri Necati Keser
, Osman Varolu ve diğer yetkililer karşıladı.
Bilecik Valisi Bilal Şentür'e ilgililer tarafından tarihi ve doğal güzelliklerin yanı sıra ilçe hakkında bilgiler verildi. - BİLECİK
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Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 06:12 Kaynak: İHA
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