Vali Kızılkaya, BŞEÜ Tıp Fakültesinde incelemelerde bulundu - Son Dakika
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Vali Kızılkaya, BŞEÜ Tıp Fakültesinde incelemelerde bulundu

11.08.2022 17:03
Vali Kızılkaya, BŞEÜ Tıp Fakültesinde incelemelerde bulundu

Bilecik Valisi Kemal Kızılkaya, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesinde (BŞEÜ) incelemede bulundu.

Bilecik Valisi Kemal Kızılkaya, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesinde (BŞEÜ) incelemede bulundu.

Kızılkaya, Rektör Prof. Dr. Şükrü Beydemir, Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mahmut Baykan ve İl Sağlık Müdürü Ferhat Damkacı'yla, kampüste tamamlanan ve yapımı devam eden çalışmalar ile 2022-2023 akademik yılında öğrenci alacak Tıp Fakültesini ziyaret ederek, laboratuvar ve uygulama alanlarını inceledi.

Ziyaretinde yaptığı açıklamada, üniversitenin akademik ve uygulamalı alanlarda gelişim gösterdiğinin belirten Kızılkaya, "Üniversiteler, şehirlerin gelişimine en büyük katkıyı sunan kurumlardan biridir. Üniversitemiz de Tıp Fakültesinin fiziki ve akademik altyapısını tamamlayarak bu yıl öğrencilerle buluşacak. İlimizde sağlık ve eğitim alanında güzel gelişmeler olacağına inancımız tam." dedi.

Rektör Beydemir ise üniversitenin her alanda gelişmesi için mesai mefhumu gözetmeden çalışmaya devam ettiklerini ve gayretli çalışmaların sonuçlarını almaya başladıklarını dile getirerek, "Tıp Fakültemiz laboratuvarları, muayene odaları ve amfileriyle tam teşekküllü bir fakülte haline geldi. Özverili hazırlık sürecinin sonucunda tıp öğrencilerine kavuşacak olmanın heyecanını yaşıyoruz." ifadesini kullandı.

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Kaynak: AA

Bilecik, Rektör, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Vali Kızılkaya, BŞEÜ Tıp Fakültesinde incelemelerde bulundu - Son Dakika

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