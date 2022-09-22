Bilecik'te Toprak Mahsulleri Ofisi bu yıl 6 ton hububat alımı yaptı - Son Dakika
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Bilecik'te Toprak Mahsulleri Ofisi bu yıl 6 ton hububat alımı yaptı

22.09.2022 14:52
Bilecik'te Toprak Mahsulleri Ofisi bu yıl 6 ton hububat alımı yaptı

Bilecik Valisi Kemal Kızılkaya, Bilecik'te Toprak Mahsulleri Ofisince (TMO) 6 bin ton hububat alındığını bildirdi.

Bilecik Valisi Kemal Kızılkaya, Bilecik'te Toprak Mahsulleri Ofisince (TMO) 6 bin ton hububat alındığını bildirdi.

Vali Kızılkaya, yaptığı açıklamada, TMO'nun merkez ve Gölpazarı ilçesinde açtığı alım noktasında son 10 yılda alınan hububat ortalamasının üzerine çıktığını kaydetti.

Bilecik'te TMO'nun yılda ortalama 600 ton hububat alındığını belirten Kızılkaya, "2022'de 6 bin tona yükselmiştir. Ülkemizin refahı ve gelişimi için istikrarla üreten çiftçilerimize bu yıl yapılan 37 milyon 937 bin lira ürün ödemesine ek 5 milyon 932 bin lira prim ödemesi yapılacak. Bu sayede üretme azminde olan çiftçilerimize devletimiz güzel bir destek sunmuş oluyor. Devletimizin her daim üretenin yanındadır ve destekçisidir. Ürettikçe güzel ülkemiz kazanacak, Bilecik'imiz kazanacak, çiftçimiz kazanacak." ifadelerini kullandı.

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Kaynak: AA

Gölpazarı, Bilecik, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bilecik'te Toprak Mahsulleri Ofisi bu yıl 6 ton hububat alımı yaptı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Bilecik'te Toprak Mahsulleri Ofisi bu yıl 6 ton hububat alımı yaptı - Son Dakika
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