Bilecik Valisi Kemal Kızılkaya çeşitli ziyaretlerde bulundu - Son Dakika

Bilecik Valisi Kemal Kızılkaya'nın 2021 yılının son gününü çeşitli ziyaretlerle tamamladığı bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, Kızılkaya'nın eşi Nurten Kızılkaya ile birlikte Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'ni giderek huzurevi sakinlerinin yeni yılını kutladığı ve onlarla bir süre sohbet ettiği belirtildi.

Kızılkaya'nın daha sonra sevgi evlerinde kalan çocuklarla bir araya geldiği ardından görevleri başında olan itfaiye ve 112 Acil Çağrı Merkezi çalışanlarına ziyarette bulunduğu kaydedildi.

Açıklamada, Kızılkaya'nın İl Jandarma Komutanı Muzaffer Sandal ve İl Emniyet Müdürü Ertuğrul Namal ile birlikte yılbaşı gecesi vatandaşların huzur ve güvenliğini sağlamak amacıyla görev yapan güvenlik güçlerini ziyaret ederek telsizle görevi başındaki tüm güvenlik personelinin yeni yılını tebrik ettiği ifade edildi.

Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesindeki sağlık çalışanları ile tedavi gören hastaları ziyaret eden Kızılkaya, şunları kaydetti:

"İnsanın en zor, en çaresiz haliyle yüz yüze kalan sizler, bir yandan hastaların fiziksel sağlık problemiyle ilgilenirken bir yandan da ruhsal yönden onlara destek olmaya çalışıyorsunuz. Zaman zaman da sizleri anlamayan kimseler tarafından şiddete maruz kaldığınız oluyor. Tabii ki bunlar üzüntü verici ve asla tasvip etmediğimiz durumlardır. Dolayısıyla sizlerin ne kadar zor şartlar altında çalıştığınızın farkındayım. Özellikle yeni yılda ve buna ilaveten pandemi sürecinde hastanede nöbette olmak ailenizden uzak olmak elbette zor. İnşallah gelecek günlerde bu sıkıntıların azalacağını temenni ediyorum. Hepinize sağlıklı, huzurlu ve mutluluk dolu bir yıl diliyor, şükranlarımı sunuyorum."