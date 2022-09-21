Bilecik'te 11 yeni okul inşa edilecek - Son Dakika
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Bilecik'te 11 yeni okul inşa edilecek

21.09.2022 11:16
Bilecik'te 11 yeni okul inşa edilecek

Bilecik Valisi Kemal Kızılkaya, kentte okul inşa edilmesi planlanan alanlarda incelemede bulundu.

Bilecik Valisi Kemal Kızılkaya, kentte okul inşa edilmesi planlanan alanlarda incelemede bulundu.

Vali Kızılkaya, İl Milli Eğitim Müdürü Sami Akyol ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Seda Bayrakçı ile Ertuğrulgazi Mahallesi'nde ihalesi tamamlanan 24 derslikli ilkokulun ve proje aşamasında olan 24 derslikli ortaokulun yapılacağı arazide incelemede bulundu.

İnceleme gezisinin ardından açıklama yapan Kızılkaya, Bilecik'te eğitim şartlarını yükseltmek için çalışmalara devam ettiklerini belirtti.

Yaz tatilinde 52 okulun bakım ve onarım işlemlerini tamamladıklarını bildiren Kızılkaya, "İlimize yakışır bir şekilde 11 yeni okulunda yapımına kısa sürede başlayacağız. Yapacağımız okulların içinde yemekhane, mutfak, görsel sanatlar sınıfları, teknoloji tasarım atölyeleri, fen laboratuvarları, çok amaçlı salonları ve Z kütüphaneler olacak. Donanımları yüksek okullarımızla yavrularımız en iyi koşullarda eğitim alacaklar." ifadesini kullandı.

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Kaynak: AA

milli eğitim bakanlığı, Bilecik, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bilecik'te 11 yeni okul inşa edilecek - Son Dakika

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