Bilecik Valisi Kızılkaya eğitim yatırımlarını denetledi - Son Dakika
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Bilecik Valisi Kızılkaya eğitim yatırımlarını denetledi

18.08.2022 15:48
Bilecik Valisi Kızılkaya eğitim yatırımlarını denetledi

Bilecik Valisi Kemal Kızılkaya'nın kentte güçlendirme ve onarım çalışmaları devam eden okullarda incelemelerde bulunduğu bildirildi.

Bilecik Valisi Kemal Kızılkaya'nın kentte güçlendirme ve onarım çalışmaları devam eden okullarda incelemelerde bulunduğu bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, Vali Kızılkaya'nın İl Özel İdaresinde düzenlenen Eğitim Yatırımları Değerlendirme Toplantısına katılarak İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Seda Bayrakçı, İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Sami Akyol ve kurum yetkililerinden çalışmalar hakkında bilgi aldığı belirtildi.

Toplantının ardından Kızılkaya'nın onarım ve güçlendirme çalışmaları yürütülen okulları incelediği ifade edildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kızılkaya, öğrencilerin daha iyi şartlarda eğitim alabilmeleri için çalışmalara başladıklarını ve sürecin sağlıklı bir şekilde tamamlanması için gerekli takibi yaptıklarını kaydetti.

İl merkezi ve ilçelerde, "Çevre Dostu 1000 Okul Projesi" kapsamında 7, "10000 Okul İyileştirme Projesi" kapsamında 17 okul ile bunlara ek olarak 26 okulun onarımıyla birlikte Bilecik genelindeki 50 okulda iyileştirme ve onarım çalışması yürütüldüğünü kaydeden Kızılkaya, "Yaklaşık 25 milyon lira bütçeyle yürütülen çalışmaları sürekli sahada ve masa üstünde takip ederek eğitim ve öğretim dönemi başlayana kadar bitirilmesi için gerekli talimatları vermiş bulunuyoruz. Eğitim ve öğretime verdiği önem ve bizlere sağladığı desteklerden ötürü başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a ve Milli Eğitim Bakanımız Mahmut Özer'e şükranlarımı sunuyorum." ifadesini kullandı.

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Kaynak: AA

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