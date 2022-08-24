Bilecik Valisi Kızılkaya üreticilerle buluştu - Son Dakika
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Bilecik Valisi Kızılkaya üreticilerle buluştu

24.08.2022 16:14
Bilecik Valisi Kızılkaya üreticilerle buluştu

Bilecik Valisi Kemal Kızılkaya'nın Söğüt ilçesinde üreticilerle bir araya geldiği bildirildi.

Bilecik Valisi Kemal Kızılkaya'nın Söğüt ilçesinde üreticilerle bir araya geldiği bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, Kızılkaya'nın Söğüt'e bağlı Çaltı köyündeki seralarda incelemede bulunarak köy muhtarı Osman Akça ile üreticilerin taleplerini dinlediği belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kızılkaya, Bilecik'in tarımsal üretim anlamında önemli bir noktada olduğunu ifade etti.

Bölgenin Antalya'sı olarak tabir edilen Çaltı köyünde vatandaşlar bir araya gelerek taleplerine kulak verdiklerini kaydeden Kızılkaya, "Yakın zamanda Çaltı köyümüzde ulaşım refahını yükseltecek olan asfaltlama işlemine başlayacağız. Böylece çiftçilerimiz daha sağlıklı yollarda yaz, kış demeden seralarına rahatlıkla ulaşabilecek. Yeter ki üretelim. Devletimiz her daim üreticisinin yanındadır." dedi.

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Kaynak: AA

Bilecik, Söğüt, Güncel, Son Dakika

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