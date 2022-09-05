Bilecik Valisi Kızılkaya'dan vatandaşlara 741. Ertuğrul Gazi'yi Anma ve Yörük Şenlikleri'ne davet - Son Dakika
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Bilecik Valisi Kızılkaya'dan vatandaşlara 741. Ertuğrul Gazi'yi Anma ve Yörük Şenlikleri'ne davet

05.09.2022 13:48
Bilecik Valisi Kızılkaya'dan vatandaşlara 741. Ertuğrul Gazi'yi Anma ve Yörük Şenlikleri'ne davet

Bilecik Valisi Kemal Kızılkaya, Söğüt'te 9-10-11 Eylül tarihlerinde düzenlenecek olan "741. Ertuğrul Gazi'yi Anma ve Yörük Şenlikleri"ne vatandaşları davet etti.

Bilecik Valisi Kemal Kızılkaya, Söğüt'te 9-10-11 Eylül tarihlerinde düzenlenecek olan "741. Ertuğrul Gazi'yi Anma ve Yörük Şenlikleri"ne vatandaşları davet etti.

Vali Kızılkaya, şenlik öncesi kentte görev yapan basın mensuplarıyla Söğüt'teki bir restoranda buluştu. Kızılkaya, şenlik hazırlıkları kapsamında yapılan çalışmalarla ilgili basın mensuplarını bilgilendirdi.

Daha sonra şenliğin gerçekleştirileceği Ertuğrul Gazi Türbesi ve Tören Alanında devam eden çalışmaları yerinde inceleyen Kızılkaya, Söğüt Kaymakamı Ömer Faruk Tuncer ile Söğüt Belediye Başkanı İsmet Sever'den bilgi aldı.

Kızılkaya, Ertuğrul Gazi Türbesi önünde gazetecilere, türbenin yanına bir cami ve hafızlık kursunu inşa ederek bölgeyi bir millet bahçesi konseptiyle güzelleştirdiklerini söyledi.

Şenliğin gerçekleştirileceği alandaki çalışmaları gözden geçirdiklerini vurgulayan Kızılkaya, "Bu yıl 741. Ertuğrul Gazi'yi Anma ve Yörük Şenlikleri, her yıl olduğu gibi geçtiğimiz yılların da üzerine koyarak coşkuyla ve Ertuğrul Gazi'nin bize emanet ettiği felsefeyi ona yakışır bir şekilde anarak idrak edeceğiz. Bütün vatandaşlarımızı bu şenliğe katılmaya, coşkuyla bizim yanımızda olmaya davet ediyorum." diye konuştu.

Kızılkaya, türbe çevresinde devam eden projelerle ilgili alanı gezerek gazetecilere çalışmalarla ilgili bilgi verdi.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Bilecik Valisi Kızılkaya'dan vatandaşlara 741. Ertuğrul Gazi'yi Anma ve Yörük Şenlikleri'ne davet - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bilecik Valisi Kızılkaya'dan vatandaşlara 741. Ertuğrul Gazi'yi Anma ve Yörük Şenlikleri'ne davet - Son Dakika
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