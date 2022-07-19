Bilecik Valisi Kızılkaya, ayçiçeği tarlalarında inceleme yaptı - Son Dakika
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Bilecik Valisi Kızılkaya, ayçiçeği tarlalarında inceleme yaptı

19.07.2022 21:52

Bilecik Valisi Kemal Kızılkaya, "Çayır tırtılı zararlısı ilimizde merkez, Gölpazarı ve Osmaneli ilçelerimizde etkili oldu.

Bilecik Valisi Kemal Kızılkaya, "Çayır tırtılı zararlısı ilimizde merkez, Gölpazarı ve Osmaneli ilçelerimizde etkili oldu. 90 bin dekar ayçiçeği ekili alandan 9 bin dekar alanda bu zararlının enfekte olduğunu öğrendik. Bununla ilgili olarak da Tarım ve Orman İl Müdürlüğümüz çok ciddi bir çalışmayı hemen başlattı." dedi.

Şehirde etkili olan çayır tırtılı zararlısıyla ilgili incelemede bulunmak üzere merkeze bağlı Taşçılar köyüne gelen Vali Kızılkaya, bir ayçiçeği tarlasında üreticilerle görüştü.

Tarlayı inceleyen ve üreticilerden bilgi alan Kızılkaya, gazetecilere yaptığı açıklamada, kentte geçen yıla oranla ayçiçeği üretiminde çok ciddi artış olduğunu söyledi.

Geçen yıl 60 bin dekar olan ayçiçeği ekili alan büyüklüğünün sağlanan teşvikler ve çiftçilerin gayretiyle bu yıl 90 bin dekara çıktığını dile getiren Kızılkaya, "Çayır tırtılı zararlısı ilimizde merkez, Gölpazarı ve Osmaneli ilçelerimizde etkili oldu. 90 bin dekar ayçiçeği ekili alandan 9 bin dekar alanda bu zararlının enfekte olduğunu öğrendik. Bununla ilgili olarak da Tarım ve Orman İl Müdürlüğümüz çok ciddi bir çalışmayı hemen başlattı. Oluşturduğumuz 24 ekiple birlikte bütün alan tarandı. Şu anda elhamdülillah tespit edilen 9 bin dekarın ötesinde bir yayılma söz konusu değil. Tespit edilen 9 bin dekar alanda da hızlı bir şekilde mücadele başladı." diye konuştu.

Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekiplerinin çiftçilerin her konuda destekçisi olduğunu vurgulayan Kızılkaya, "Valilik olarak ilaç konusunda ihtiyacı olan çiftçimizin yanında bulunacağız. Bugün burada bunun bir örneğini çiftçimizin tarlasında tırtılla mücadele konusunda müdürlüğümüzün teknik desteğiyle hep beraber gerçekleştireceğiz." dedi.

Kızılkaya, çayır tırtılının ayçiçeği tarlalarına etkisinin sıkıntı verecek boyutta olmadığını dile getirerek şunları kaydetti:

"Tarım ve Orman İl Müdürlüğümüzün desteğiyle bu konuyu en az hasarla atlatmak için elimizden gelen çabayı hep beraber gösteriyoruz. Çiftçilerimize geçmiş olsun diyorum. Arıların da zarar görmemesi için ilaçlamayı akşam saat 19.30'dan sonra yapmakta fayda var. Diğer bitkilerin ve canlıların da zarar görmemesi için teknik anlamda ilaçlamanın nasıl yapılacağı konusuna dikkat etmek gerekiyor. Bu konuda yaşanan tereddütlerle ilgili Tarım ve Orman İl Müdürlüğümüz 7/24 vatandaşımızın emrinde olacak."

Kızılkaya, ilaçlama çalışmalarında Türkiye'de ilk kez Orman İşletme Şefliğine ait arazözlerin kullanılacağını ve ilaçlamanın 2 gün içinde tamamlanmasını sağlayacaklarını ifade etti.

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KIRKLARELİ - Bakan Yardımcısı Pakdil, Kırklareli'nde ayçiçeği tarlalarında incelemede bulundu KIRKLARELİ - Bakan Yardımcısı Pakdil, Kırklareli'nde ayçiçeği tarlalarında incelemede bulundu Bakan Yardımcısı Pakdil, ayçiçeği tarlalarında incelemede bulundu Bakan Yardımcısı Pakdil, ayçiçeği tarlalarında incelemede bulundu
Kaynak: AA

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