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Vali Kızılkaya engelli farkındalığı için gözleri kapalı bisiklet kullandı - Son Dakika

Vali Kızılkaya engelli farkındalığı için gözleri kapalı bisiklet kullandı

02.12.2021 16:41

Bilecik Valisi Kemal Kızılkaya, Dünya Engelliler Günü kapsamında düzenlenen etkinlikte, gözleri kapalı bisiklet sürerek engellilere yönelik farkındalığa dikkati çekti.

Bilecik Valisi Kemal Kızılkaya, Dünya Engelliler Günü kapsamında düzenlenen etkinlikte, gözleri kapalı bisiklet sürerek engellilere yönelik farkındalığa dikkati çekti.

Çeşitli kurumların katkılarıyla Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (BŞEÜ) Spor Salonu'nda düzenlenen program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Vali Kızılkaya, engelli bireylerin yaşadıkları zorlukları anlamak amacıyla gerçekleştirilen empati etkinliğinde, Bilecik Belediyesi bisiklet antrenörü ve Bisikletliler Derneği Bilecik Temsilcisi Hakan Yavuz'un rehberliğinde, gözleri kapalı halde çift kişilik bisiklet kullandı.

Kızılkaya, sürüş sonrası yaptığı açıklamada, engelli bireylerin karşılaştığı sorunların çözülebilmesi için empati duygusuna ihtiyaç olduğunu söyledi.

Engelli vatandaşların diğer bireylere azmi, sabrı ve vazgeçmemeyi öğrettiğini kaydeden Kızılkaya, şöyle konuştu:

"Biz onları anlayabilirsek, onları anlayışla, empatiyle karşılayabilirsek, onlar da içinde bulunduğu dezavantajlı durumu yeis ve ümitsizlik yerine azim hikayesine dönüştürebildiklerinde gerçekten toplum olarak kendimizi çok daha mutlu hissettiğimiz güzel bir ortamda bulunacağız. Aksi türlü kendimizi diğerkamlıktan, empatiden yoksun bırakırsak engelli kardeşlerimiz de umutsuzluk, karamsarlık, vaz geçme, pes etme noktasında hareket ederse ortaya negatif bir tablo ortaya çıkar."

BŞEÜ Rektörü Prof. Dr. Şükrü Beydemir ise Dünya Engelliler Günü'nün anlam ve öneminin Türk kültüründe ve tarihi geleneklerinde çok daha eskiye dayandığını ifade etti.

3 Aralık'ın toplumsal yaşamın en önemli unsurlarından biri olan engelli bireylerin yaşadıkları sorunları ve bunlara getirilebilecek çözümleri konuşma günü olduğunu anlatan Beydemir, "Engellerin ortadan kalkması, bireysel farklılıklar dikkate alınarak toplumda yaşayan her bireyin hayatın her alanına eşit ve özgür bir şekilde erişimini sağlamakla mümkün olacaktır." dedi.

Beydemir, kampüste, dersliklerde, kütüphanede ve tüm sosyal alanlarda engelli öğrenciler önceliğinde yaptıkları iyileştirme çalışmalarının devam ettiğini sözlerine ekledi.

İşaret dili ile şarkı dinletisi, "Kardeşimle Hayalim" resim sergisi ve ParaVolley Turnuvası'na da yer verilen programa, Bilecik Belediye Başkan Yardımcısı Melek Mızrak Subaşı, İl Emniyet Müdürü Ertuğrul Namal, Bilecik Engelsiz Yarınlar Derneği Başkanı Aslıhan Volkan, engelliler ve öğrenciler katıldı.

Vali Kızılkaya engelli farkındalığı için gözleri kapalı bisiklet kullandı
Vali Kızılkaya engelli farkındalığı için gözleri kapalı bisiklet kullandı
Vali Kızılkaya engelli farkındalığı için gözleri kapalı bisiklet kullandı
Vali Kızılkaya engelli farkındalığı için gözleri kapalı bisiklet kullandı
Vali Kızılkaya engelli farkındalığı için gözleri kapalı bisiklet kullandı
Vali Kızılkaya engelli farkındalığı için gözleri kapalı bisiklet kullandı
Vali Kızılkaya engelli farkındalığı için gözleri kapalı bisiklet kullandı
Vali Kızılkaya engelli farkındalığı için gözleri kapalı bisiklet kullandı
Vali Kızılkaya engelli farkındalığı için gözleri kapalı bisiklet kullandı

Dünya Engelliler Günü, Bisiklet, Engelli, Bilecik, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Vali Kızılkaya engelli farkındalığı için gözleri kapalı bisiklet kullandı - Son Dakika


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