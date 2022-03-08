Bilecik Valisi Kızılkaya, kadın çalışanların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı - Son Dakika
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Bilecik Valisi Kızılkaya, kadın çalışanların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı

08.03.2022 12:04
Bilecik Valisi Kızılkaya, kadın çalışanların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı

Bilecik Valisi Kemal Kızılkaya, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla valilik bünyesinde görev yapan kadın personeli kabul etti.

Bilecik Valisi Kemal Kızılkaya, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla valilik bünyesinde görev yapan kadın personeli kabul etti.

Makamda gerçekleşen kabulde, Vali Kızılkaya, kadın personele hediye takdiminde bulundu.

Kadın personelle bir süre sohbet eden Vali Kızılkaya, kadının iş hayatındaki artan önemine ve toplumdaki yerine dikkati çekti.

Öte yandan Vali Kızılkaya, günün anlam ve önemine ilişkin bir kutlama mesajı yayımladı.

Kızılkaya, mesajında medeniyetin ve toplumun en kıymetli parçasının hiç şüphesiz kadınlar olduğunu belirtti.

Hayatın her alanına etki ederek güzelleştiren kadınların emeklerinin yadsınamaz bir değer olduğunu vurgulayan Kızılkaya, şunları kaydetti:

"Sevgi, merhamet, şefkat gibi en güzel insani hasletlerin örneği olan kadınlar hayatımızın ilham kaynağıdır. Başta kadim Anadolu'muzun fedakar kadınları olmak üzere tüm dünya kadınlarının 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutlarım."

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bilecik Valisi Kızılkaya, kadın çalışanların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı - Son Dakika


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