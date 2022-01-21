Bilecik Valisi Kızılkaya Pazaryeri'nde ziyaretlerde bulundu - Son Dakika

Bilecik Valisi Kemal Kızılkaya, Pazaryeri ilçesinde bir dizi ziyaretler gerçekleştirdi.

Vali Kızılkaya, Pazaryeri Kaymakamı Ferhat Altay'ı makamında ziyaret ederek Altay ve kurum müdürleri tarafından yürütülen faaliyetlerle ilgili brifing aldı.

Daha sonra Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin'i makamında ziyaret eden Kızılkaya ilçede yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı. İl genel ve belediye meclis üyelerinin de hazır bulunduğu ziyarette, Başkan Tekin, Vali Kızılkaya'ya topraktan yapılan kahve fincan takımı hediye etti.

Halk Eğitim Merkezi salonunda muhtarlar ile toplantı yapan Kızılkaya, köylerle ilgi sorun ve talepleri dinledi.

Toplantının ardından 6 Mayıs 1989 günü Tunceli'nin Çiçekli Kışlası'nda teröristler tarafından nöbete giderken şehit edilen Sedat Çakır'ın Sarıdayı köyünde yaşayan annesi Refiye Çakır'ı evinde ziyaret eden Vali Kızılkaya, Çakır ile sohbet etti.

Kızılkaya, yaban hayvanları için doğaya yem bıraktı

Vali Kızılkaya ve beraberindekiler, Küçükelmalı Tabiat Parkında Bilecik Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü koordinasyonunda yaban hayvanlarının doğal yaşam alanlarında desteklenmesi amacıyla doğaya yem bıraktı.

Kızılkaya, ekoturizm ve eğitim kampı olarak yeniden düzenlenen izcilik kampını inceleyerek İlçe Milli Eğitim Müdürü Mahmut Ekinci'den bilgi aldı.