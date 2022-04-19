Bilecik Valisi Kızılkaya, sağlık çalışanlarıyla iftarda buluştu - Son Dakika
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Bilecik Valisi Kızılkaya, sağlık çalışanlarıyla iftarda buluştu

19.04.2022 12:38

Bilecik Valisi Kemal Kızılkaya, Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sağlık çalışanlarıyla iftarda bir araya geldi.

Bilecik Valisi Kemal Kızılkaya, Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sağlık çalışanlarıyla iftarda bir araya geldi.

Vali Kızılkaya, hastane yemekhanesinde düzenlenen iftar programında, sağlık çalışanlarına misafirperverliklerinden dolayı teşekkür etti.

Vatandaşlara sunulan en önemli hizmetlerin başında sağlık hizmetlerinin geldiğini ifade eden Kızılkaya, "Bu kutsal görevi de büyük bir onurla sizler yerine getiriyorsunuz. Başta pandemi olmak üzere her daim fedakarlık ve özveriyle görevleri yerine getiren sağlık çalışanlarımıza tebrik ediyor, şükranlarımı sunuyorum." dedi.

İftarın ardından hastanede tedavi gören hastaları ziyaret eden Kızılkaya, "geçmiş olsun" dileklerinde bulundu.

Bilecik Valisi Kızılkaya, sağlık çalışanlarıyla iftarda buluştu
Bilecik Valisi Kızılkaya, sağlık çalışanlarıyla iftarda buluştu
Bilecik Valisi Kızılkaya, sağlık çalışanlarıyla iftarda buluştu
Bilecik Valisi Kızılkaya, sağlık çalışanlarıyla iftarda buluştu

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Kaynak: AA

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