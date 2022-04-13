Bilecik Valisi Kızılkaya, şehit aileleri ve gazilerle iftarda buluştu - Son Dakika
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Bilecik Valisi Kızılkaya, şehit aileleri ve gazilerle iftarda buluştu

13.04.2022 09:27
Bilecik Valisi Kızılkaya, şehit aileleri ve gazilerle iftarda buluştu

Bilecik Valisi Kemal Kızılkaya, şehit aileleri ve gazilerle iftarda bir araya geldi.

Bilecik Valisi Kemal Kızılkaya, şehit aileleri ve gazilerle iftarda bir araya geldi.

Vali Kızılkaya, iftar programında yaptığı konuşmada, sofralarını şehit aileleri ve gazilerle paylaşmaktan büyük onur ve mutluluk duyduğunu söyledi.

Asırlardır Türk ulusunun, hakim olduğu coğrafyalarda mazluma umut, zalime korku olduğunu belirten Kızılkaya, şöyle konuştu:

"Hak yolunda verdiğimiz bu kutsal mücadelede milletimiz, zengin kültürü ve yüksek maneviyatıyla Anadolu topraklarında kadim bir medeniyet topluluğudur. Bu medeniyet, canını vatan uğruna siper eden şehitlerimizin, gazilerimizin dünyada eşi benzeri olmayan fedakarlıklarıyla hayat bulmuştur. Sizler, şehitlerimizin emanetlerisiniz. Unutmayınız ki devletimiz ve milletimiz daima sizlerin yanındadır. Biz hep birlikte biriz. Biz hep birlikte Türkiye'yiz."

İftara, Bilecik Belediye Başkan Vekili Melek Mızrak Subaşı, Jandarma Eğitim Komutanı Tuğgeneral Vedat Çolak, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şükrü Beydemir, İl Jandarma Komutanı Albay Muzaffer Sandal, İl Emniyet Müdürü Ertuğrul Namal ve ilçe kaymakamları katıldı.

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Kızılkaya, Bilecik, İftar, Şehit, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bilecik Valisi Kızılkaya, şehit aileleri ve gazilerle iftarda buluştu - Son Dakika


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