Bilecik Valisi Kızılkaya, "stokçuluk" ve "fahiş fiyat" denetimi yaptı - Son Dakika
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Bilecik Valisi Kızılkaya, "stokçuluk" ve "fahiş fiyat" denetimi yaptı

09.03.2022 18:53
Bilecik Valisi Kızılkaya, "stokçuluk" ve "fahiş fiyat" denetimi yaptı

Bilecik Valisi Kemal Kızılkaya, temel ihtiyaç maddelerinde "stokçuluk", "fahiş fiyat" ve spekülatif hareketlere karşı denetimlerde bulundu.

Bilecik Valisi Kemal Kızılkaya, temel ihtiyaç maddelerinde "stokçuluk", "fahiş fiyat" ve spekülatif hareketlere karşı denetimlerde bulundu.

Valilikten yapılan açıklamada, Vali Kızılkaya'nın denetim faaliyetlerine katılarak yerinde incelemelerde bulunduğu belirtildi.

İl merkezi ve ilçelerde temel gıda ürünlerine yönelik denetimlerin Vali Kızılkaya'nın koordinesinde sürdüğü aktarılan açıklamada, "Ürünlerdeki fiyat değişimleri, etiket fiyatlarıyla kasa fiyatları arasında fark olup olmadığı ve temel gıda ürünlerinde stok yapılıp yapılmadığı ekiplerimiz tarafından hassasiyetle denetlenmektedir." ifadelerine yer verildi.

Vali Kızılkaya'ya denetimlerde Tarım ve Orman İl Müdürü Necmettin Yoldaş, Ticaret İl Müdürü Şinasi Balta da eşlik etti.

Bilecik Valisi Kızılkaya, stokçuluk ve fahiş fiyat denetimi yaptı
Bilecik Valisi Kızılkaya, stokçuluk ve fahiş fiyat denetimi yaptı

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Bilecik, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bilecik Valisi Kızılkaya, 'stokçuluk' ve 'fahiş fiyat' denetimi yaptı - Son Dakika


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