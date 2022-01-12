Bilecik Valisi Kızılkaya traktör sürücülerine "rops demiri" uyarısında bulundu - Son Dakika

Bilecik Valisi Kemal Kızılkaya, çiftçilerin traktörlerinde emniyet rops demiri kullanımı konusunda duyarlı olmalarını istedi.

Osmaneli ilçesinde jandarma ekiplerinin traktör sürücülerini denetimlerine katılan Vali Kızılkaya, yaramalı ve ölümlü trafik kazalarının özellikle rops demiri kullanılmamasından kaynaklandığını ifade etti.

2021 yılında kentte 10 traktör kazasının meydana geldiğini belirten Kızılkaya, "Traktör kullanımında emniyet kemeri dediğimiz rops önemli, bir anlamıyla cankurtaran. Geçen yıl traktör kazalarında 5 kişi hayatını kaybetti. Jandarma ekiplerimiz, traktör sürücülerimizi emniyet kemeri konusunda uyarılarda bulunuyor. Traktör kullanan üreticilerimizin rops demirini mutlaka takmalarını istiyoruz. Traktör kazalarında rops demirinin ne kadar önemli olduğunu yapılan çalışmalardan biliyoruz. Traktör, dengesini kaybeden ve devrilebilen bir araç. Seyahat aracı olarak kullanılabilecek bir araç değil. Rops demiri kullanılması konusunda hassas olalım." diye konuştu.