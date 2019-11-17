Son Dakika Haberleri: Bilecik Valisi'nden kaza hakkında ilk açıklama
Son Dakika Güncel Bilecik Valisi'nden kaza hakkında ilk açıklama - Son Dakika

Bilecik Valisi'nden kaza hakkında ilk açıklama

6 saat önce

Bilecik'te, bir askerin şehit olduğu, bir askerin de yaralandığı trafik kazasıyla ilgili Vali Bilal Şentürk'ten ilk açıklama geldi.

Bilecik Valisi'nden kaza hakkında ilk açıklama, System.String[]

Bilecik'te, bir askerin şehit olduğu, bir askerin de yaralandığı trafik kazasıyla ilgili Vali Bilal Şentürk'ten ilk açıklama geldi.


Bilecik Devlet Hastanesinde Vali Şentürk'ün yaptığı açıklamada, "Kontrolsüz giriş yapan bir aracın çarpması neticesinde yaralımızın durumu iyi çok şükür, müşahede altına tutuluyor her ihtimale karşı. Ama bir uzmanımızı kaybettik hepimizin başı sağ olsun" dedi. - BİLECİK

Bilecik, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.11.2019 09:24 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Roketli saldırıda yaralanan vatandaş, 40 gün sonra şehit oldu
Bir Zamanlar Çukurova'nın başrol oyuncusu Murat Ünalmış, set çalışanına saldırdığı iddialarını yalanladı Uygulama noktasındaki uzman çavuşlara cip çarptı: 1 şehit, 1 yaralı Rum medyası manşet yaptı: Güney Kıbrıs'ta her haneye bir silah düşüyor

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.11.2019 03:54:21. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bilecik Valisi'nden kaza hakkında ilk açıklama
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]