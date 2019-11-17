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Bilecik Valisi'nden kaza hakkında ilk açıklama
6 saat önce
Bilecik'te, bir askerin şehit olduğu, bir askerin de yaralandığı trafik kazasıyla ilgili Vali Bilal Şentürk'ten ilk açıklama geldi.
Haber Yayın Tarihi: 17.11.2019 09:24 Kaynak: İHA
Bilecik'te, bir askerin şehit olduğu, bir askerin de yaralandığı trafik kazasıyla ilgili Vali Bilal Şentürk'ten ilk açıklama geldi.
Bilecik Devlet Hastanesinde Vali Şentürk'ün yaptığı açıklamada, "Kontrolsüz giriş yapan bir aracın çarpması neticesinde yaralımızın durumu iyi çok şükür, müşahede altına tutuluyor her ihtimale karşı. Ama bir uzmanımızı kaybettik hepimizin başı sağ olsun" dedi. - BİLECİK
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