Son Dakika Haberleri: Bilecik Valisi Şemntürk'e "Yaya Geçidi Nöbeti" etkinliğinde az kalsın araba çarpıyordu
Son Dakika Genel Haber

Bilecik Valisi Şemntürk'e "Yaya Geçidi Nöbeti" etkinliğinde az kalsın araba çarpıyordu

23 dakika önce

Bilecik Valisi Şemntürk'e "Yaya Geçidi Nöbeti" etkinliğinde az kalsın araba çarpıyordu Yolun karşısına geçen valiyi son anda fark eden sürücü frene basarak durabildiBİLECİK - Bilecik'te düzenlenen "Yaya Geçidi Nöbeti" etkinliğinde Bilecik Valisine az kalsın araba çarpıyordu.

Bilecik Valisi Şemntürk'e "Yaya Geçidi Nöbeti" etkinliğinde az kalsın araba çarpıyordu

Yolun karşısına geçen valiyi son anda fark eden sürücü frene basarak durabildi

BİLECİK - Bilecik'te düzenlenen "Yaya Geçidi Nöbeti" etkinliğinde Bilecik Valisine az kalsın araba çarpıyordu.

Türkiye geneliyle eş zamanlı olarak şehir içindeki yaya geçitlerinde "Yaya Geçidi Nöbeti" etkinliği düzenlendi. Geçitlerde yaya güvenliğini sağlamak ve devletin tüm unsurlarıyla konunun takipçisi ve nöbetle olduğunu göstermek amacıyla düzenlenen etkinliğe Bilecik Valisi Bilal Şentürk, Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin, Bilecik İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Uysal Ağaoğlu, İl Milli Eğitim Müdürü Ramazan Çelik, İl Emniyet Müdürü Ertuğrul Namal ve öğrenciler katıldı. Bilecik Valisi Bilal Şentürk merkez Atatürk Bulvarı Bankalar mevkinde yaya geçidinden yolun karşısına geçerken, yolda seyir halinde bulunan 11 ER 742 plakalı ticari araç az kalsın valiye çarpacaktı. Sürücü, valiyi son anda valiyi fark ederken Vali Şentürk sürücüye eliyle dur işareti yaptı. Sürücü ile bir süre sohbet eden Vali Şentürk, sürücüyü yayalara yol vermesi yönünde uyardı.

Bilecik Valisi Şemntürk'e Yaya Geçidi Nöbeti etkinliğinde az kalsın araba çarpıyordu

Yaya Geçidi, Türkiye, Bilecik, Genel

Haber Yayın Tarihi: 02.10.2019 06:58 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Meteoroloji uyardı: Hafta sonu yağış var, sıcaklıklar düşecek
5 erkeğin 2 erkeğe tecavüzden yargılandıkları davada ilk ifade: Arkadaşlarımın hiç alakası yok, ben yaptım Karamollaoğlu-Babacan görüşmesinde dikkat çeken Sadullah Ergin detayı AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: AK Parti'nin gündeminde 50+1'in değişmesi gibi bir konu yok

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.10.2019 19:21:20. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bilecik Valisi Şemntürk'e "Yaya Geçidi Nöbeti" etkinliğinde az kalsın araba çarpıyordu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]