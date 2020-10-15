Bilecik Valisi Şentürk, AA Bursa Bölge Müdürü Aksoy'u kabul etti - Son Dakika

Bilecik Valisi Bilal Şentürk, Anadolu Ajansı (AA) Bursa Bölge Müdürü Erdinç Aksoy'u makamında kabul etti.

Vali Şentürk kabulünde, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, ildeki projelerde her zaman AA'nın yanlarında olduğunu söyledi.

Kamuoyunun doğru bilgilendirilmesinde AA'nın önemli bir görev yürüttüğünü vurgulayan Şentürk, tüm kurum çalışanlarına başarılar diledi.

Aksoy, Şentürk'e AA tarafından hazırlanan "Atatürk'ten Erdoğan'a Cumhurbaşkanlarımız" albümü ile AA'nın 100'üncü yıl dönümü dolayısıyla bastırılan "Türkiye ve Dünyada 100 Yıl" kitabını takdim etti.

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü

Prof. Dr. Şükrü Beydemir ve İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Muzaffer Sandal'ı da ziyaret eden Aksoy, "Türkiye ve Dünyada 100 Yıl" kitabını takdim ederek Ajansın çalışmalarına ilişkin bilgi verdi.