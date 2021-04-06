Bilecik Valisi Şentürk AA'nın 101. kuruluş yıl dönümünü kutladı - Son Dakika

Bilecik Valisi Şentürk AA'nın 101. kuruluş yıl dönümünü kutladı

06.04.2021 13:07
Bilecik Valisi Şentürk AA'nın 101. kuruluş yıl dönümünü kutladı, System.String[]

Bilecik Valisi Bilal Şentürk, Anadolu Ajansının (AA) 101. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Bilecik Valisi Bilal Şentürk, Anadolu Ajansının (AA) 101. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Şentürk, mesajında, Mustafa Kemal Atatürk'ün Kurtuluş Savaşı mücadelesinin duyurulması amacıyla kurulması talimatını vermesi üzerine 6 Nisan 1920'de faaliyete başlayan AA'nın, 101 yılda önemli mesafeler kat ederek dünyanın önemli haber ajansları arasında yer aldığını belirtti.

Kamuoyunun doğru, eksiksiz ve tarafsız bilgilendirilmesi ilkesinden taviz vermeyen AA'nın, her dönemde güvenilir bir haber kaynağı olduğunu ifade eden Şentürk, şunları kaydetti:

"Anadolu Ajansı, Türkiye'nin ve dünyanın haber alma ve bilgi edinme hürriyetlerini en geniş biçimde kullanmasını sağlamaktadır. Çağımızda iletişimin ve basın yayının önemi tartışılmaz hale gelmiştir. Gelişen dünyanın yeniden oluştuğu bu çağda, teknolojiyi en iyi şekilde kullanarak yayınını doğru, tarafsız ve hızlı habercilik ilkelerine bağlı kalarak sürdüren Anadolu Ajansının 101. kuruluş yıl dönümünü kutluyorum."

Mustafa Kemal Atatürk, Kurtuluş Savaşı, Bilal Şentürk, Bilecik, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bilecik Valisi Şentürk AA'nın 101. kuruluş yıl dönümünü kutladı - Son Dakika


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