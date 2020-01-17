Bilecik Valisi Şentürk, gençlik liderleriyle buluştu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bilecik Valisi Şentürk, gençlik liderleriyle buluştu - Son Dakika

Bilecik Valisi Şentürk, gençlik liderleriyle buluştu

12 dakika önce

Bilecik Valisi Bilal Şentürk, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesindeki gençlik merkezi liderleri ile bir araya geldi.

Bilecik Valisi Şentürk, gençlik liderleriyle buluştu, System.String[]

Bilecik Valisi Bilal Şentürk, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesindeki gençlik merkezi liderleri ile bir araya geldi.

Şentürk, gençlik gerkezinde Gençlik ve Spor İl Müdür Vekili Neslihan Leblebicioğlu ile birlikte faaliyetler ve çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Şentürk, gençlerin, topluma faydalı amaçlara kaydırmak için çalışılması gerektiğini anlatarak, "Yaptığınız iş önemli. Bilecik butik bir yer, herkese ulaşılabilir. Birbirini tamamlayan etkinlikler yapmalısınız. Gençlere öyle bir yol arkadaşlığı yapalım ki el birliğiyle aynı amaca odaklanarak, daha iyi bir noktaya ilimizi taşıyalım." şeklinde konuştu.

Gençlerin, hayatında olumlu izler bırakmalarını ve faaliyetlerine anne babayı hatta büyüklerini dahil etmelerini isteyen Şentürk, şöyle konuştu:

"İnsanlar mutlu olduğu zaman bizde mutlu oluruz. Toplum olarak sorumlulukları paylaşırsak o zaman eksiklikler telafi ediliyor. Mezun olduğunuz bölümlerden gençlere yönelik etkinlikler, aktiviteler çıkartmalısınız. Güzel olan şeyleri öne çıkaran, kötü olan şeyleri dağıtan, bertaraf eden bir anlayış içerisinde çalışmamız ve üretmemiz lazım. İmkan ve kabiliyetimiz çok. Mesele aynı amaçla hareket edebilmek. Birbirini tamamlayan aktiviteler olursa o zaman yanlışlar düzelir. Kamu kurum ve kuruluşlarla işbirliğinde etkinlikler yapalım. Güzel işler yaptığınız zaman yanlışlar dağılıp gidiyor. Ama alanı boş bırakırsanız birileri gelip orayı dolduruyor. Hedefimiz gençlik."

Bilecik, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.01.2020 05:02 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Son Dakika: Erdoğan'a sunulan yeni infaz düzenlemesinin detayları belli oldu
Esed rejimi saldırıları nedeniyle 13 bine yakın sivil Türkiye sınırına göç etti Son saha araştırmasına göre Türk halkının büyük çoğunluğu Libya Tezkeresi'ni destekliyor Bahçeli, Kanal İstanbul tartışmasında İmamoğlu'na yüklendi: Ona kimse İBB Başkanı demeyecek

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.01.2020 17:15:00. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Bilecik Valisi Şentürk, gençlik liderleriyle buluştu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]