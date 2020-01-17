Bilecik Valisi Şentürk, gençlik liderleriyle buluştu - Son Dakika

Bilecik Valisi Bilal Şentürk, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesindeki gençlik merkezi liderleri ile bir araya geldi.

Şentürk, gençlik gerkezinde Gençlik ve Spor İl Müdür Vekili Neslihan Leblebicioğlu ile birlikte faaliyetler ve çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Şentürk, gençlerin, topluma faydalı amaçlara kaydırmak için çalışılması gerektiğini anlatarak, "Yaptığınız iş önemli. Bilecik butik bir yer, herkese ulaşılabilir. Birbirini tamamlayan etkinlikler yapmalısınız. Gençlere öyle bir yol arkadaşlığı yapalım ki el birliğiyle aynı amaca odaklanarak, daha iyi bir noktaya ilimizi taşıyalım." şeklinde konuştu.

Gençlerin, hayatında olumlu izler bırakmalarını ve faaliyetlerine anne babayı hatta büyüklerini dahil etmelerini isteyen Şentürk, şöyle konuştu:

"İnsanlar mutlu olduğu zaman bizde mutlu oluruz. Toplum olarak sorumlulukları paylaşırsak o zaman eksiklikler telafi ediliyor. Mezun olduğunuz bölümlerden gençlere yönelik etkinlikler, aktiviteler çıkartmalısınız. Güzel olan şeyleri öne çıkaran, kötü olan şeyleri dağıtan, bertaraf eden bir anlayış içerisinde çalışmamız ve üretmemiz lazım. İmkan ve kabiliyetimiz çok. Mesele aynı amaçla hareket edebilmek. Birbirini tamamlayan aktiviteler olursa o zaman yanlışlar düzelir. Kamu kurum ve kuruluşlarla işbirliğinde etkinlikler yapalım. Güzel işler yaptığınız zaman yanlışlar dağılıp gidiyor. Ama alanı boş bırakırsanız birileri gelip orayı dolduruyor. Hedefimiz gençlik."