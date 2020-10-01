Bilecik Valisi Şentürk kara yolu yatırımlarını inceledi - Son Dakika

Bilecik Valisi Bilal Şentürk, merkez ve ilçelerde devam eden yol çalışmalarını inceledi.

Vali Şentürk, Bursa Karayolları 14. Bölge Müdürü Ömer Güzel ve İl Emniyet Müdürü Ertuğrul Namal ile Bozüyük-Bilecik-Mekece- Adapazarı kara yolunun 33. kilometresinde devam eden Bilecik şehir merkezine bağlantının sağlanması ile ilgili "Bilecik Ayrımı Köprülü Kavşağı Projesi" hakkında bilgi aldı.

Ayrıca Şentürk, Osmangazi ve Ertuğrulgazi tünellerinin otomasyon, elektrik, elektronik ve elektromekanik sistemlerin yenilenmesi kapsamında bakım ve onarımı yapılan çalışmaları ve Söğüt- Eskişehir kara yolundaki çalışmalar hakkında incelemelerde bulundu.

Karayolları ekiplerince ilin 6 bölgesinde projelerin devam ettiğini aktaran Şentürk, "Kara yolu çalışmalarının trafiği olumsuz yönde etkilememesi için çalışmalar hızla bir şekilde devam ediyor. Trafik ulaşımının aksamaması ve kazaların olmaması için gerekli her türlü önlem alınıyor. Projeler tamamlandığında vatandaşlarımıza güvenli ve keyifli bir ulaşım imkanı sağlanacak." değerlendirmesini yaptı.