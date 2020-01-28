Bilecik Valisi Şentürk muhtarlarla buluştu - Son Dakika

Vali Bilal Şentürk, Bilecik Muhtarlar Derneği'ni ziyaret etti.

Vali Şentürk, dernek başkanı İlhami Çınar ile mahalle ve köy muhtarlarının hazır bulunduğu ziyarette, muhtarlardan özellikle köy ve mahallelerinde kimsesiz, yaşlı ve özel durumu ile ihtiyacı olan vatandaşları bildirmelerini isteyerek, kamu hizmetinin yanında muhtarların hizmet alan konumunda da olduklarını ifade etti.

Muhtarların köyde ve mahallelerinde görev ve sorumlulukları olduğunu belirten Şentürk, şöyle konuştu:

"Hepimiz kamu görevi yapıyoruz. Vatandaşımıza, yüksek standartlarda yaşayabilecekleri imkan ve kabiliyet kazandırmamız gerekir. Elimizdeki imkanları doğru değerlendirdiğimiz zaman vatandaşımızın ihtiyaçlarını karşılamış oluruz. Köylerimizde de güzel çalışmalar var. Idare olarak birinci yardımcılarımız sizlersiniz. Köylerde ve mahallelerde gözümüz, kulağımızsınız. Birlik ve beraberlik içinde devletimizin birliğini, bütünlüğünü ve milletimizin huzurunu sağlama noktasında hep beraber çalışacağız."

Dernek Başkanı Çınar da Şentürk'ün ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.