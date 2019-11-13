Son Dakika Haberleri: Bilecik Valisi Şentürk, Pazaryeri'ni ziyaret etti
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Bilecik Valisi Şentürk, Pazaryeri'ni ziyaret etti

8 saat önce

Bilecik Valisi Bilal Şentürk, Pazaryeri Kaymakamlığına atanan Berker Çırak'ı makamında ziyaret ederek yeni görevinde başarılar diledi.

Bilecik Valisi Şentürk, Pazaryeri'ni ziyaret etti, System.String[]

Bilecik Valisi Bilal Şentürk, Pazaryeri Kaymakamlığına atanan Berker Çırak'ı makamında ziyaret ederek yeni görevinde başarılar diledi.

Şentürk, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Halis Nalbant ile Esemen, Günyurdu ve Karadede grup yollarında yapımı tamamlanan bitümlü sıcak karışım (BSK) asfaltlama çalışmalarını inceledi, yetkililerden bilgi aldı.

Arpadere köyünde devam eden arıtma sondaj çalışmasını da yerinde inceleyen Şentürk, yaptığı açıklamada, kış aylarına yaklaşıldığını ve çalışmaları tamamlamak üzere olduklarını belirtti.

Çalışmaların yoğun şekilde sürdüğünü ifade eden Şentürk, şöyle konuştu:

"Sezon içinde asfaltlama, stabilize bakım onarım, içme suyu tesisleri olmak üzere köylerimizi yaşanabilir hale getirmek için birçok çalışmalar yapıldı ve yapılmaya devam ediyor. Özel İdare ekiplerimiz çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdürüyor. Tarımsal faaliyetler konusunda da çiftçilere her türlü destek veriliyor. Köylerimizin altyapılarının hızlı bir şekilde tamamlanması için ihtiyaçların önceliğine ve acil durumuna göre kaynaklarımızı etkili ve verimli kullanıyoruz."

Pazaryeri, Bilecik, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 13.11.2019 12:00 Kaynak: AA
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