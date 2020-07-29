Bilecik Valisi Şentürk'ten Kurban Bayramı mesajı - Son Dakika

Bilecik Valisi Bilal Şentürk, Kurban Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Vali Şentürk mesajında, bir Kurban Bayramı'na kavuşmanın manevi haz ve mutluluğu içinde olduklarını belirtti.

Bayramlaşmalarda Kovid-19 tedbirlerinin unutulmaması gerektiğini vurgulayan Şentürk, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Yardımlaşma ve dayanışma gibi duyguların yoğun olarak yaşandığı, dost ve akrabalar ile yaşlı, hasta ve kimsesizlerin aranıp sorulması, gönüllerinin alınması, her türlü dargınlıkların ve kırgınlıkların sona erdirilmesi, çocukların sevindirilmesi, barış ve dostluk duygularının güçlendirilmesi için bayramlar önemli fırsatlardır. Bizi biz yapan milli ve manevi değerlerimize sahip çıktığımız, hayatımızı sevgi, saygı, yardımlaşma, dayanışma ve hoşgörü temeli üzerine inşa ettiğimiz sürece daha güzel günlere ulaşacağımıza inanıyorum. Ancak bu yıl tüm dünyada yaşanan koronavirüs tehdidi henüz geçmiş değil, hala yakınımızda. Kovid-19 pandemisine karşı oluşturulan 'yeni normaller' çerçevesinde geçireceğimiz Kurban Bayramı'nda kendimizin, sevdiklerimizin ve tüm insanların sağlığı için bayram hazırlığında ve bayram süresince, toplum içinde kurban kesiminde, camide, alışverişte tedbiri elden bırakmadan temizlik, maske ve mesafe kurallarına hassasiyetle uyalım."

Salgınların olmadığı, bayram sevinci ve coşkusunun en üst düzeyde kucaklaşarak yaşandığı bayramlara kavuşmayı dileyen Şentürk, herkesin Kurban Bayramı'nı kutlayarak, bayramın tüm insanlığa sağlık, huzur, barış getirmesini temenni etti.