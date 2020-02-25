Bilecik Valisi Şentürk'ten okul ziyareti - Son Dakika

Bilecik Valisi Bilal Şentürk, Murat Hüdavendigar Ortaokulunu ziyaret etti.

Vali Şentürk, sınıfları ve ortak kullanım alanlarını gezerek Okul Müdürü Murat Aydoğan'dan bilgi aldı.

Öğrencilerle sohbet eden Şentürk, ziyaretinde yaptığı konuşmada meslek sahibi olmanın önemini vurguladı.

Şentürk, şunları kaydetti:

"Dünyanın neresine gidersek gidelim geçerli bir mesleğimiz olmalı. Akademik başarının yanında mesleki başarı da önemli. Kişisel yeteneklerinizi geliştirmelisiniz. Yapacağız mesleği öğrenmek için mutlaka sabır gösterin. Hayatta zorluklarla karşılaşabiliriz ama yapmamız gereken azimle ve kararlılıkla çalışmak. Zorluklara karşı gayret ve çaba göstermeniz halinde üstesinden gelemeyeceğiniz hiçbir şey yoktur."

Şentürk, öğrencilere kendilerine hedef belirlemelerini isteyerek başarılar diledi.