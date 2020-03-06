Bilecik Valisi Şentürk'ten özel öğrencilere ziyaret - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bilecik Valisi Şentürk'ten özel öğrencilere ziyaret - Son Dakika

Bilecik Valisi Şentürk'ten özel öğrencilere ziyaret

6 saat önce

Bilecik Valisi Bilal Şentürk, Özel Eğitim Uygulama ve İş Uygulama Okulunu ziyaret etti.

Bilecik Valisi Şentürk'ten özel öğrencilere ziyaret, System.String[]

Bilecik Valisi Bilal Şentürk, Özel Eğitim Uygulama ve İş Uygulama Okulunu ziyaret etti.

Okulda özel eğitim gören öğrenciler ile İl Milli Eğitim Müdürü Ramazan Çelik ve Okul Müdürü İbrahim Aydoğar tarafından karşılanan Şentürk, sınıfları gezerek öğrenci ve öğretmenlerle sohbet etti.

Aydoğar'dan, okulun öğrenci ve öğretmen durumu ile eğitim faaliyetleri hakkında bilgi alan Şentürk, el sanatları sınıfında özel öğrencilerin yaptıkları ürünleri inceledi.

Okulun önemli bir hizmet verdiğini ifade eden Şentürk, "Okulumuzda öğrencilerin öz bakım ve temel yaşam becerilerinin yanı sıra işlevsel akademik becerilerini geliştirmek ve topluma uyumlarını sağlamak amacıyla gelişimsel eğitim programları uygulanıyor. Kendi kendilerine yetmeleri ve çevreleriyle sağlıklı ilişkiler kurmalarını sağlamak devlet ve toplum olarak hepimizin görevidir. Öğretmenlerimizin buradaki görevi önemli. Bir işin içinde kıymet varsa verdiğimiz emeğin karşılığını görüyoruz." diye konuştu.

Şentürk, İstiklal Marşı'nın tamamını ezbere okuyan öğrencilerden Atakan Hakkı Bayırlı'yı tebrik etti.

Ramazan Çelik, Bilecik, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.03.2020 04:04 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Oda TV Genel Yayın Yönetmeni Barış Pehlivan tutuklandı
Koronavirüsten korunmak için metrobüs duraklarına yerleştirilen dezenfektan cihazları kırıldı Yalova Belediyesi'nde geçici başkanlığa AK Partili Mustafa Tutuk seçildi Trump, koronavirüsle mücadele kapsamında kullanılacak 8,3 milyar dolarlık bütçeyi onayladı

Son Dakika Haberleri
21:47 Sinan Akçıl ve Emrah sosyal medyada birbirine girdi: Senin bana beste vermeye çapın yetmez
21:28 Okan Bayülgen'in kızı İstanbul, yıllar sonra görüntülendi
19:49 TRT Haber'in sevilen programı Gönül Dağı'na Türkiye'nin tek kadın uzun yol kaptanı konuk oluyor
19:43 Okan Bayülgen'in kızı İstanbul, yıllar sonra görüntülendi
19:43 Nursel Köse: Komedyen erkek yok

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.03.2020 22:37:43. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Bilecik Valisi Şentürk'ten özel öğrencilere ziyaret - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]