Bilecik Valisi Şentürk'ten sınırda görev alan sağlık personeline teşekkür belgesi - Son Dakika

Bilecik Valisi Bilal Şentürk, Barış Pınarı Harekatı kapsamında Kilis ve Şanlıurfa'da görev yapan Bilecik Sağlık Müdürlüğüne bağlı sağlık personeline teşekkür belgesi verdi.

Şentürk, İl Sağlık Müdürlüğündeki törende insanlara faydalı olmanın önemini anlattı.

Sağlık çalışanlarının fedakarca çalıştığını kaydeden Şentürk, "Sağlık teşkilatımız sahaya giderek, insanların hayatlarını idame ettirmelerine yardımcı oluyor. Çaresiz insanların, sizlere kurtarıcı gözüyle baktıklarına şahit olmuşsunuzdur. Onların hayır duasını almanın ve memnuniyetinin izahı yoktur. Bu işi gönüllü yapmak bambaşka bir duygu. Birinin sağlığına dokunan insan olmak her şeye değer. Sınır bölgesinde doldurmuş olduğunuz boşluk tarif edilemez." diye konuştu.

İl Sağlık Müdürü Kadir Keskin de sağlık çalışanlarının zaman ve mekan fark etmeksizin insanlığın yardımına koştuğunu ifade ederek, "Her koşulda görevlerini modern tıbbi bilgi, merhamet, cesaret ve fedakarca yerine getiriyorlar." dedi.

Konuşmaların ardından sınır bölgesine görev almış personele teşekkür belgeleri verildi.