Bilecik Valisi Şentürk'ten Türkiye Diyanet Vakfına kurban bağışı - Son Dakika

Bilecik Valisi Bilal Şentürk, Türkiye Diyanet Vakfına (TDV) kurban bağışında bulundu.

İl Müftüsü Ali Erhun'u kabul eden Şentürk, Vakfın ülke genelinde başlattığı "Vekaletle Kurban Bağışı Kampanyası" kapsamında "Kurbanını paylaş, kardeşinle yakınlaş" sloganıyla sürdürdüğü organizasyona destek olmak için bağış yaptı.

TDV'ye vekaletle kurban bağışında bulunan Şentürk, bağışların hayırlara vesile olmasını ve kampanyaya katılımın yüksek olması temennisinde bulundu.

Müftü Erhun da Vakfa yaptığı kurban bağışından dolayı Şentürk'e teşekkür ederek, bağış makbuzunu takdim etti.