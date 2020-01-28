Bilecik Valisi Şentürk'ten yılın ahisine ziyaret - Son Dakika
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Bilecik Valisi Şentürk'ten yılın ahisine ziyaret

6 saat önce

Vali Bilal Şentürk, Bilecik'te 2019 yılının ahisi seçilen ayakkabı tamircisi Feyzullah Akça'yı iş yerinde ziyaret etti.

Bilecik Valisi Şentürk'ten yılın ahisine ziyaret, System.String[]

Vali Bilal Şentürk, Bilecik'te 2019 yılının ahisi seçilen ayakkabı tamircisi Feyzullah Akça'yı iş yerinde ziyaret etti.

Vali Şentürk, Ticaret İl Müdürü Şinasi Balta ile Bilecik Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Halit Gölcan'ın da hazır bulunduğu ziyarette, ahilik kültürünün önemine dikkati çekti.


Babasının yanında çırak olarak başlayan ve kalfalık döneminden sonra ayakkabı tamirciliği mesleğini bırakmayarak devam ettiren Akça'ya bereketli kazançlar dileyen Şentürk, şöyle konuştu:

"Ahilik kültürü ve felsefesi, toplumsal ve ticari ilişkilerdeki güvenirlik, iş ve meslek ahlakına saygı, hak ve hukuka riayet etme, cömert, güler yüzlü olmaktır. 2005 yılından itibaren ustamızın zanaatı hakkında, Tüketici Hakem Heyeti'ne herhangi bir başvuru olmamış. Dürüst ve temiz çalışan esnafımızdan birisi kendisi. Kendisini tebrik ediyorum. Geçmişten gelen mesleği canlı tutması önemli. Esnafımıza da bu mesleği yaşattığı için teşekkür ediyorum."

Akça da Vali Şentürk'ün iş yerini ziyaret etmesinden duyduğu mutluluğu dile getirdi.

Necati Şentürk, Halit Gölcan, Bilecik, Akça, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.01.2020 11:32 Kaynak: AA
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