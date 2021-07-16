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Bilecik ve Çanakkale'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla etkinlikler düzenlendi - Son Dakika

Bilecik ve Çanakkale'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla etkinlikler düzenlendi

16 Temmuz 2021 Cuma 01:12
Bilecik ve Çanakkale'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla etkinlikler düzenlendi, System.String[]

Bilecik'in Gölpazarı ve Osmaneli ile Çanakkale'nin Biga ilçelerinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle çeşitli etkinlikler düzenlendi.

Bilecik'in Gölpazarı ve Osmaneli ile Çanakkale'nin Biga ilçelerinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle çeşitli etkinlikler düzenlendi.

Gölpazarı İlçesinin Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen etkinlikte, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının Kuran-ı Kerim tilaveti yapıldı.

Gölpazarı Kaymakamı Efecan Şahin, burada yaptığı konuşmada, Türk milletinin birçok badire atlattığını ve birçok hainlikle karşı karşıya kaldığını söyledi.

15 Temmuz gecesi yaşananların tarif edilmesi imkansız bir ihanet, bir hainlik örneği olduğunu ifade eden Şahin, şunları dile getirdi:

"Milletimizin tarih boyunca hiçbir zorbaya teslim etmediği hür iradesini esir almayı ve insanımızı kendi emellerine boyun eğdirmeyi planlayan bu meczuplar grubu, ekmeğini yedikleri bu vatana her şeylerini borçlu oldukları bu millete arsızca, utanmazca ve acımazsızca saldırmışlardır. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayip Erdoğan'ın halkımızı meydanlara çağırmasıyla birlikte caddelere akan insan seli, göklerden bomba yağdıran uçaklara, üstlerinde ateş kusan helikopterlere ve tanklara kendilerini siper ettiler."

Etkinliğe, Belediye Başkanı Hayri Suer, Cumhuriyet Savcısı Evren Biner, kurum amirleri, siyasi parti temsilcileri, gaziler ve vatandaşlar katıldı.

Osmaneli İlçesi

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde, kaymakamlık ve belediye tarafından hazırlanan etkinlikler şehir mezarlığındaki şehitlerin kabri başında Rüstem Paşa Camisinde Kuran okunması ve tüm şehitler için dua edilmesiyle başladı.

Osmaneli Belediye Başkanlığı önünde ise İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Ertuğrul Gazi Camisi müezzini Cemil Akbulut'un Kuran-ı Kerim tilaveti yapıldı. Programda, 15 Temmuz belgeselinin gösterimi yapıldı. İlçe Müftüsü Sadık Erenbaş tarafından, şehit ve gaziler için dua yaptırılmasının ardından ilçedeki camilerden aynı anda salaların verilmesiyle program sona erdi.

Etkinliğe Osmaneli Kaymakamı Yüksel Ünal, Belediye Başkanı Münür Şahin, Cumhuriyet Savcısı Caner Özler, Emniyet Müdürü Dr. Ali Özgan, Jandarma Komutanı Kıdemli Başçavuş Mustafa Toy, kurum müdürleri, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşları, şehit yakınları, gaziler ve vatandaşlar katıldı.

Çanakkale'nin Biga İlçesi

Çanakkale'nin Biga İlçesindeki Hükümet Meydanında 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla program düzenlendi.

Programda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yaptığı konuşma, alandaki vatandaşlar tarafından canlı olarak izlendi.

Biga Kaymakamı Mustafa Can, burada yaptığı konuşmada, FETÖ'nün hain darbe girişiminin üzerinden 5 yıl geçtiğini anımsattı.

Türk milletinin kahramanlığını anlatan Can, şunları söyledi:

"Ülkemiz, 15 Temmuz 2016'da darbe görünümlü bir işgal girişimine maruz kaldı. Esasında bu darbe teşebbüsü FETÖ'nün devleti ve hükumeti ele geçirmek için türlü hilelerle milli iradeyi hedef alan saldırı zincirinin en kalleş halkasıydı. Devletin bütün mücadelesi ve milletimizin desteği ile hain planları defalarca bozulan FETÖ, 2016'da son çare olarak darbe girişimine başvurdu. Milletin emanet ettiği silahı, tankı, uçağı millete yönelten FETÖ'cüler o gece karşılarında bir kez daha halkımızı, güvenlik güçlerimizi ve tüm kurumlarıyla devletimizi buldu. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısıyla kadınıyla erkeğiyle genciyle yaşlısıyla tam bir seferberlik ruhu içinde omuz omuza kahramanca mücadele eden aziz milletimiz 251 evladını şehit verme pahasına büyük bir zafere imza atmıştır."

Tarihi İznik Belediyesi Mehter Takımının da gösterilerini sunduğu programa, Biga Belediye Başkanı Bülent Erdoğan, Karabiga Belediye Başkanı Ahmet Elbi, Gümüşçay Belediye Başkanı Adnan Pastırmacı, AK Parti İlçe Başkanı Hasan Sepici, oda başkanları, siyasi parti temsilcileri, daire amirleri ile vatandaşlar katıldı.

Bilecik ve Çanakkale'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla etkinlikler düzenlendi
Bilecik ve Çanakkale'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla etkinlikler düzenlendi
Bilecik ve Çanakkale'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla etkinlikler düzenlendi
Bilecik ve Çanakkale'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla etkinlikler düzenlendi
Bilecik ve Çanakkale'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla etkinlikler düzenlendi

15 Temmuz, Çanakkale, Hisarcık, Milli, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bilecik ve Çanakkale'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla etkinlikler düzenlendi - Son Dakika


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