Bilecik ve ilçelerinde Muhtarlar Günü etkinlikleri - Son Dakika

Bilecik ve ilçelerinde Muhtarlar Günü etkinlikleri

19.10.2020 12:39
Bilecik ve ilçelerinde Muhtarlar Günü etkinlikleri, System.String[]

Bilecik ve ilçelerinde 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla törenler düzenlendi.

Bilecik ve ilçelerinde 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla törenler düzenlendi.

Bilecik Cumhuriyet Meydanı'ndaki törende, Atatürk Anıtı'na çelenk bırakıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunması ile devam eden törende, Bilecik Muhtarlar Derneği Başkanı İlhami Çınar konuşma yaptı.

Çınar, muhtarların, köy ve mahalle sakinlerinin devlet kurumlarıyla ilişkilerinde aracı olduğunu, çağdaş kamu yönetimi anlayışının en temel gereksinimlerinden biri olan katılımcılığın sağlanmasında da önemli bir görevi yerine getirdiklerini söyledi.

Muhtarlık müessesinin en köklü kurumlardan olduğunu belirten Çınar, "Temsil ettiği gücü Türkiye Cumhuriyeti mühründen alan bu müessese, siyasallaşmış tek çözüm merkezidir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün de dediği gibi muhtar, demokrasinin temel taşıdır. Bugünü bizlere Muhtarlar Günü olarak hediye eden başta Cumhurbaşkanımıza ve Gazi Meclisimize teşekkürlerimi sunuyorum." dedi.

Gölpazarı

Hükümet Konağı bahçesindeki Atatürk Anıtı'na, Muhtarlar Derneği Başkanı Sebahat Gölcük tarafından çelenk bırakıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından muhtarlar, Belediye Başkanı Hayri Suer'i makamında ziyaret etti.

Osmaneli

Muhtarlar Derneği Başkanı Sadık Dayan, Hükümet Konağı önünde gerçekleştirilen törende Atatürk Anıtı'na çelenk bıraktı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından konuşan Dayan, muhtarların büyük sorumluluklarının bulunduğunu anlattı.

Muhtarların, sadece bulunduğu beldenin sorunları ile ilgilenmediğini aktaran Dayan, şöyle konuştu:

"Demokrasimizin tamamını savunmak adına şehit düşerek bu vatana hizmeti en üst seviyeye taşıyan kahraman muhtarlarımızın varlığı, muhtarlarımızın sorunlarına, beklentilerine daha fazla özen göstermek noktasında bizlere büyük sorumluluk yüklemektedir. Bu vesileyle, görevi başında bu millete hizmet için şehit düşen bütün muhtarlarımıza Cenabı Hak'tan rahmet diliyor, kıymetli muhtarlarımızın gününü en içten dileklerimle kutluyorum."

Pazaryeri

Hükümet Konağı önünde düzenlenen törende, Muhtarlar Derneği Başkanı İbrahim Mancar, Atatürk Anıtı'na çelenk bıraktı.

Törenin ardından muhtarlar, Kaymakam Berker Çırak'ı ziyaret etti.

Çırak, kabulünde yaptığı konuşmada, muhtarların öneminin her geçen gün daha çok anlaşıldığını, devletin hayati damarlarından olduklarını belirtti.

Belediye Başkanı Zekiye Tekin de muhtarlara günün anısına hediye verdi.

Mustafa Kemal Atatürk, İstiklal Marşı, Bilecik, Muhtar, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bilecik ve ilçelerinde Muhtarlar Günü etkinlikleri - Son Dakika

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