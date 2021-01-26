Bilecik ve İstanbul'da fuhuş operasyonunda yakalanan 8 şüpheli tutuklandı - Son Dakika

Bilecik ve İstanbul'da fuhuş operasyonunda yakalanan 8 şüpheli tutuklandı

Bilecik ve İstanbul'da gerçekleştirilen fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 2'si kadın 8 zanlı tutuklandı.

Bilecik ve İstanbul'da gerçekleştirilen fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 2'si kadın 8 zanlı tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, Bilecik ve İstanbul'da bazı adreslere düzenledikleri operasyonda 8 kişiyi yakaladı. Bu adreslerde yapılan aramalarda 19 telefon, kurusıkı tabanca, dizüstü bilgisayar, 2 bilgisayar kasası, uyuşturucu içmeye yarayan alet, 28 bin lira ile farklı ülkelere ait paralar ele geçirildi. Gözaltına alınarak emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen ikisi kadın 8 zanlı, "fuhuş, fuhşa teşvik veya yer temin etme" suçundan tutuklandı.

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