Bilecik ve Kütahya valilerinden Bozüyük'e ziyaret - Son Dakika

Bilecik Valisi Bilal Şentürk ile Kütahya Valisi Ali Çelik, Bozüyük ilçesinde hayvancılığın geliştirilmesi amacıyla çalışma yapılan Dombayçayır köyünü ziyaret etti.

Valiler Şentürk ve Çelik, Bilecik Tarım ve Orman Müdürlüğünce kaba yem üretiminin artırılması, toprak ve doğal kaynakların korunmasını ve geliştirilmesini sağlamak amacıyla sürdürülen "Dombayçayır Köyü Mera Islah ve Amenajmanı Projesi" kapsamındaki çalışmaları inceledi.

İl Tarım ve Orman Müdürü Necmettin Yoldaş'tan proje hakkında bilgi alan heyet, yapılması gereken çalışmalar hakkında görüş alışverişinde bulundu.

Bilecik Valisi Bilal Şentürk, 2019 yılında başlanan projenin gelecek yıl tamamlanacağını söyledi.

Yoğun çalışma yapıldığını aktaran Şentürk, şöyle konuştu:

"Proje kapsamında 556 dekarlık mera alanı meranın verimini artırmak maksadıyla gübrelenmekte. Çiftçilerimize kaba yem ihtiyacının karşılanması ve ıslah sürecinde meradaki otlatma baskısını azaltmak maksadıyla yem bitkisi tohumu dağıttık. Ayrıca merada otlayan hayvanların içme suyu ihtiyacını karşılamak için suluk yapıldı. Projenin gerçekleştirilmesi aşamasında 2020 yılı başında da kaba yem ihtiyacının karşılanması amacıyla çiftçilerimize toplam 220 kilogram yonca tohumu dağıtıldı. Tohumluk dağıtımı ve meranın gübrelenmesi 2021 yılına kadar devam edecek."

Şentürk, Dombayçayır'ın yanı sıra Bozüyük, Söğüt ve Osmaneli ilçelerine bağlı köylerde de mera ıslah ve amenajmanı projelerinin devam ettiğini aktardı.

Ziyarette, Bozüyük Kaymakamı Hasan Yaman ve Kütahya Domaniç Kaymakamı Ahmet Salih Poçanoğlu hazır bulundu.