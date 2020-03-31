Bilecik ve Osmaneli'de koronavirüs önlemleri - Son Dakika

Bilecik Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından Kapalı Pazar Alanı'nda dezenfekte çalışması yapıldı.

Ekipler, vatandaşların yoğun olduğu alanlardaki çalışmalarını sürdürürken pazar alanının tüm noktalarında Sağlık Bakanlığının onayladığı ilaçlar ile dezenfekte çalışması yürüttü.

Öte yandan, Zabıta Müdürlüğü ekipleri, şehrin birçok noktasındaki market ve gıda satış alanlarında denetim gerçekleştirdi.

Başta hijyen kontrolleri olmak üzere denetimlerini sürdüren ekipler, ürünlerin kapalı ambalajda satılması olmak üzere incelemelerde bulunarak esnaf ve çalışanları salgın ile mücadele konusunda bilgilendirdi.

Osmaneli

Koronavirüs tedbirleri kapsamında Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin, evlerinde olan yaşlıları ziyaret etti.

Sosyal mesafeyi gözeterek ziyaretlerini sürdüren Şahin, vatandaşlarla isteklerini ve şikayetlerini dinledi.

Yapılan çalışmalar hakkında vatandaşlara bilgi veren Şahin, kurallara uyulması konusunda da uyarılarda bulundu.

Belediye Başkanı Şahin, yaptığı açıklamada, ekiplerin ilk günden bu yana yeni tip koronavirüsle mücadele ettiğini aktardı.

Vatandaşların da alınan tedbirlere uyduğunu kaydeden Şahin, şöyle konuştu:

"Belediyemiz tüm çalışanlarımızla halkımızın hizmetindedir. Aldığımız kararlara uyan ve sahada her türlü riske rağmen 24 saat hizmet eden kardeşlerimizi kutluyorum. Koronavirüse karşı savaşta kurallara uyarak her türlü mücadeleyi veren başta sağlık çalışanlarımız ve emniyet ve jandarmamız olmak üzere tüm kamu görevlilerine teşekkür ediyorum. Osmaneli halkına da kurallara uyduğu için teşekkür ediyoruz."