Bilecik ve Osmaneli'de şehit anneleri ve

Bilecik Valisi Bilal Şentürk, 100 yaşın üzerindeki kadınların Anneler Günü'nü kutladı.

Şentürk, Bahçelievler Mahallesi'nde oğlu ile yaşayan Gülizar Şişçi'yi, Ertuğrulgazi Mahallesi'nde çocuklarının yanında ikamet eden Fatma Gürses ve Hatice Oskay ile Vezirhan beldesinde oturan Hanife Temizhan'ı ziyaret etti.

Ziyaretlerinde Şentürk, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun hediyesi ile anneler adına Sakarya'da oluşturulan "Cennet Anneleri Hatıra Ormanı"na dikilen fidanların sertifikasını sahiplerine ulaştırdı.

Şentürk, büyüklerin tüm gençler için bir değer olduğunu ifade ederek, şöyle konuştu:

"Ziyaretlerimizde Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın ve İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu'nun selamlarını kendilerine ilettik. Büyüklerimiz bizler için birer değerdir, nimettir ve çınardır. Ailemizin de bir bereketi onlar, bizlerinde istikbali annelerimizdir. Annelerimize karşı gönül borcumuzu ne yapsak ödeyemeyiz. Hepimiz bir gün yaşlanacağız, onlara ne kadar iyi bakarsak çocuklarımızda bize öyle bakarlar. Onların hayır dualarıyla ayaktayız."

Osmaneli

Osmaneli Kaymakamı Naif Yavuz, Anneler Günü dolayısıyla ilçede bulunan şehit annelerini ziyaret etti.



Yavuz, Belediye Başkanı Münür Şahin ve Orman İşletme Şefi Erse Günalper ile yaptığı ziyaretlerde şehit annelerinin Anneler Günü'nü kutladı.



Şehit anneleri ile bir süre sohbet eden Yavuz, yaptığı açıklamada, şunları söyledi:



"Anneler Günü'nde evlatlarının kucaklayamamanın hüznünü yaşayan, yüreği yaralı tüm şehit annelerine minnet ve şükranlarımı sunuyorum. Kahraman şehitlerimizin bizlere emaneti olan şehit annelerine ve diğer yakınlarına sahip çıkmak, destek olmak ve acılarını paylaşmak hepimizin boynunun borcudur."



Belediye Başkanı Şahin de bu önemli günde şehit annelerini unutmadıklarını ifade etti.



Şehit annelerinin kendilerinde ayrı bir yeri olduğunu belirten Şahin, şunları kaydetti:



"Bu vatan için seve seve canlarını feda eden şehitlerimizin gönlümüzdeki yeri her zaman çok farklı. Onlardan geriye kalan şehit anneleri, eşleri ve çocukları bizlere emanet. Biz de onları ziyarete ederek kendilerinin her zaman yanında olduğumuzu bilsinler istedik. Bizler de kendilerinin birer evladıyız."