Bilecik Yaşayan Şehir Müzesi'nde Kaligrafi Sanatı Etkinliği
2 saat önce
Bilecik Belediyesi Yaşayan Şehir Müzesinde iki yıldan bu yana gerçekleştirilen "Geleneklerimizi Yaşatıyoruz" projesi kapsamında Kaligrafi Sanatı etkinliği düzenlendi.
Bilecik
Belediyesi Yaşayan Şehir Müzesinde iki yıldan bu yana gerçekleştirilen "Geleneklerimizi Yaşatıyoruz" projesi kapsamında Kaligrafi Sanatı etkinliği düzenlendi.
Kaligrafi ustası İsmail Kısık tarafından düzenlenen etkinlikte öğrenciler, yapılan çalışmalarını yakından izledi. Yaşayan Şehir Müzesi Görevlisi Yurdanur Kırlı
, "Yaşayan Şehir Müzemizde ikinci yıl etkinlikleri kapsamında bu kez kaligrafi sanatını çocuklarımızla buluşturduk. Amacımız her zaman olduğu gibi geleneklerimizi ve geçmişimizde olan güzellikleri tekrar gün yüzüne çıkarmak, hatırlamak ve çocuklarımıza göstermekti. Güzel bir etkinlik oldu. Çocuklar ve müzeye gelen konuklarımız büyük bir keyif aldılar" dedi. - BİLECİK
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Haber Yayın Tarihi : 18.03.2019 01:18 Kaynak: İHA
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